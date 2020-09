CAPAKOVA ZAMJENICA PROGOVORILA O ONOME OD ČEGA MNOGI SADA STREPE: Evo u kojim sve slučajevima može doći do zatvaranja škola

‘Najvažnije je sačuvati radnike. Nije isto kada se zarazi učenik i nastavnik. Ako se zarazi jedan učenik, škola može nastaviti s radom’

Zamjenica ravnatelja HZJZ-a, Ivana Pavić Šimetin, danas je za N1 komentirala početak nove školske godine u “novo normalno” uvjetima. K tome, objasnila je i u kojim situacijama može doći do zatvaranja škola.

“Škola ne može utjecati na to hoće li netko zaražen doći u školu, bilo od učenika ili nastavnika. To će ovisiti o tome kako se ponašamo u našem okruženju i privatnom životu. Ono na što škola može utjecati jest da ako se pojavi učenik ili nastavnik pozitivan na koronavirus, epidemiolog nakon toga treba utvrditi da što manji broj odraslih i djece ide u samoizolaciju te da se tijekom samoizolacije bolest pojavi kod to manje osoba”, rekla je Pavić Šimetin za N1.

Škola i odlazak u samoizolaciju

Ono o čemu se posebno raspravljalo jest tko će sve morati u samoizolaciju ako se ispostavi da je neki učenik ili pak nastavnik pozitivan na koronavirus.

U samoizolaciju će ići cijeli razred ako je nastavnik pozitivan i bio je u razredu dok je mogao biti zarazan. Ići će u samoizolaciju i svi nastavnici koji su predavali tom razredu. Postoji mogućnost da epidemiolog utvrdi da u nekim situacijama, ako nije bilo kontakta, ne mora cijeli razred u izolaciju.

“Ne možemo spriječiti da netko od djece ili nastavnika bude u školama pozitivan, ali škola može to ograničiti na jedan razredni odjel”, poručuje Capakova zamjenica.

Kada može doći do zatvaranja škola?

“Škole će se zatvoriti ako svi ili većina nastavnika bude moralo u samoizolaciju pa je stoga u uputama napisano da se nastavnici ne smiju nalaziti uživo. Sastanci većeg broja nastavnika ne bi se smjeli više održavati uživo.

Najvažnije je sačuvati radnike. Nije isto kada se zarazi učenik i nastavnik. Ako se zarazi jedan učenik, škola može nastaviti s radom”, objasnila je Pavić Šimetin.

Istaknula je da je ključno da se zaraza ne proširi do te mjere da epidemiolozi ne mogu utvrditi izvor zaraze ili bliske kontakte. Ako se u školi ne budu dosljedno primjenjivale mjere, kaže zamjenica ravnatelja HZJZ-a, može doći do širenja zaraze koju epidemiolozi neće moći pratiti.

“To je nekontrolirano širenje zaraze i to bi moglo biti razlog za zatvaranje škola na određeno vrijeme, ali takvu situaciju do sada nismo imali”, kazala je Pavić Šimetin.

‘Živimo u vremenu u kojemu moramo izabrati manje zlo’

Pavić Šimetin naglašava kako je bilo teško napisati neke upute kojih se treba pridržavati u školama. Razlog za to je što su u potpunoj suprotnosti s dosadašnjim načinom odgajanja djece koja sada najednom ne smiju dijeliti školski pribor s prijateljima iz razreda.

“Sve što se dogodilo s Covidom sigurno će imati duboki trag i na civilizaciju i na to kako ćemo živjeti. To sigurno nije idealno za djecu i sada ih moramo učiti suprotno od onoga prije. Jako teško nam je palo kada smo u uputama napisali da dijete ne smije dijeliti svoj školski pribor dijeliti s drugom djecom. Svi smo odgojeni da trebamo pomagati drugima, da ne smijemo biti sebični i sad morate napisati jednu takvu groznu stvar. Ali, živimo u takvom razdoblju da biramo između dva zla i moramo izabrati manje zlo. To je nužno zbog osobne zaštite i zbog zaštite drugih oko nas”, istaknula je Ivana Pavić Šimetin za N1.

