Ključni savjetnički panel američke Food and Drug Administration (FDA), uz pritisak administracije predsjednika Joea Bidena, odbacio je inicijativu prema kojoj je treća, tzv. booster doza cjepiva potrebna svima koji su se cijepili s dvije doze prije više od šest mjeseci, piše u nedjelju Jutarnji list.

Panel stručnjaka FDA odlučio je preporučiti cijepljenje trećom booster dozom Pfizera samo za starije od 65 godina i one s visokim rizikom teških ishoda covida-19.

S obzirom na to da je FDA najmoćnija regulatorna agencija na svijetu koja odobrava upotrebu lijekova, pa tako i cjepiva, moguće je da će njihova odluka utjecati na nastavak politike cijepljenja u drugim zemljama.

Koji će biti stav EMA-e?

Vrlo je lako moguće, kaže za Jutarnji list, Ivana Pavić Šimetin, zamjenica ravnatelja Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo (HZJZ), da će i Europska agencija za lijekove (EMA) zauzeti sličan stav, što onda znači da bi se i u Hrvatskoj treća doza zasad davala samo imunokompromitiranima i starijima od 65 godina.

Dok se čeka odobrenje EMA-e oko treće doze, HZJZ je već izradio dokument u kojemu su naveli koga bi prvo trebalo cijepiti booster dozom.

I njima su na prvom mjestu osobe s visokim rizikom od teških ishoda covida-19, a zatim stariji, i to oni stariji od 80 godina koji su primili dvije doze, a onda bi se ta dobna granica smanjivala sve do 65 godina, i to tako da bi se nakon starijih od 80 prvo cijepili oni od 75 do 79 godina, pa oni između 70 i 74 godine, a potom i oni od 65 do 69 godina. Na listi prioriteta za treću dozu su i zaposlenici u zdravstvu i socijalnoj skrbi.

"Mi čekamo odluku EMA-e, ali može se pretpostaviti da će biti slična onoj FDA, no teško je išta tvrditi sigurno u ovom trenutku. I kod nas će se trećom dozom cijepiti prioritetno oni koje je i FDA navela, s time da smo mi mislili krenuti prvo sa starijima od 80, nakon imunokompromitiranih, nismo mislili cijepiti odmah sve starije od 65, ali i to će ovisiti o tome što će reći EMA", kaže Pavić Šimetin, donosi Jutarnji list.