CAPAKOVA ZAMJENICA OTKRILA KAKVE MASKE SU NAJBOLJE ZA ŠKOLARCE: ‘One imaju određenu razinu zaštite, ali nije apsolutna’

Hrvatski zavod za javno zdravstvo u ponedjeljak je donio odluku o skraćenju izolacije sa 14 na 10 dana, što se odnosi na osobe zaražene koronavirusom. Više o tome rekla je zamjenica ravnatelja HZJZ-a, Ivana Pavić Šimetin, tijekom gostovanja na HRT-u. Ona ističe da se tu ne radi o samoizolaciji nego izolaciji.

Deset dana se odnosi na one osobe za koje je test na koronavirus bio pozitivan na početku, a onda su ozdravile. Dakle, ako nakon tog razdoblja nemaju znakova bolesti i zadnjih 24 sata nemaju temperaturu. No osobe koje su u samoizolaciji ili karanteni, dakle oni koji su bili u kontaktu sa zaraženom osobom, i dalje moraju biti u samoizolaciji 14 dana”, pojasnila je Pavić Šimetin za HRT.

O epidemiološkim mjerama u školama i u studentskim te đačkim domovima

Zamjenica ravnatelja HZJZ-a je, govoreći o zaraženoj djeci u vrtićima i školama, naglasila da su se ona zarazila izvan tih institucija. Naglasila je da nije bilo situacija da su se djeca međusobno zarazila u vrtiću ili u školi.

“I u studentskim i učeničkim domovima trebaju se pridržavati uobičajenih epidemioloških mjera, no mora se priznati da se radi o tipu smještaja gdje lakše može doći do širenja zaraze koronavirusom. Budući da su oni dobro pripremili za ovu situaciju, nadamo se da neće doći do zaraze”, navela je.

Kada je posrijedi pitanje preporuke cijepljenja protiv gripe u doba pandemije korone, Pavić Šimetin veli kako cijepljenje preporučuje rizičnim skupinama, ljudima s kroničnim bolestima kao i onima starije životne dobi te osobama koje zbog posla mogu doći u kontakt s gripom. Rekla je da će cijepljenje krenuti potkraj listopada. Pavić Šimetin osvrnula se na preporuke epidemiologa u Švedskoj koji poručuju da ne treba protiv Covida cijepiti djecu i školarce:

“Teško je govoriti o tome jer nije niti registrirano cjepivo da bi se ono moglo koristiti. Stav o ciljanoj populaciji za cijepljenje sličan kao i u slučaju gripe.”

Nošenje različitih maski u različitim situacijama

Što se tiče nošenja zaštitnih maski, Pavić Šimetnin kaže da dvojba o maskama u našem društvu postoji jer nismo imali iskustva s time da bi se maske možda trebale nositi izvan bolnica i zdravstvenog okruženja.

“Od tada do sada je trebalo sakupiti znanstvene dokaze o tome. Sada se zna da maske štite od kapljične infekcije i aerosola kojim se širi Covid-19. Bitno je masku pravilno koristiti. Također treba odabrati pravu masku za pravo okruženje. U školama trebaju platnene maske. One imaju određenu razinu zaštite, ali nije apsolutna”, veli zamjenica ravnatelja HZJZ-a.

‘S vremenom će u društvu biti neugodno onima koji nemaju masku’

Organizirani prijevoz učenika u školu trebao bi biti u skladu s preporukama epidemiologa i to baš zato što velik broj učenika tako putuje do škole. To znači poštivanje socijalne distance kao i ograničeni broj učenika u vozilu.

“To se treba odnositi i na javni prijevoz. Osim toga, činjenica je da putovanje djece u škole povećava rizik od zaraze koronavirusom, zato je izuzetno važno da se nose zaštitne maske”, rekla je Pavić Šimetin za HRT.

Navike u vezi zaštitnih maski moraju se mijenjati, navodi Ivana Pavić Šimetin i dodaje: “Morat ćemo tu naviku puno prije usvojiti, nego što smo inače naučili mijenjati navike. Smatram da će s vremenom biti neugodno nekome u društvu kada nema masku, a ne onima koji je imaju.”

