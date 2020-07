CAPAKOVA ZAMJENICA O NOVIM MJERAMA: ‘Neće biti policajaca baš na svakoj svadbi…’

‘Maske smo do sada govorili da je preporuka da se one koriste naročito u zatvorenim prostorima, sada su one propisane. To je i dobra vježba za jesen u svakom slučaju zašto ne’, kaže Bubaš

Nema zatvaranja, ali ima novih uputa i preporuka. Kada one stupaju na snagu s obzirom na porast zaraženih za RTL Danas otkrila je pomoćnica ravnatelja HZJZ-a Marija Bubaš.

“Prošli tjedan sam govorila da bismo mogli susresti i troznamenkasti broj. Pratimo evo već dva dana i ne bih dizala paniku. Živimo u vrijeme epidemije i u drugim zemljama oko nas je daleko lošija slika. S obzirom da smo sustav spojenih posuda nije nemoguće očekivati da se zaraza širi i kod nas, ali ne treba dizati paniku i mislim da je to situacija zbog toga što epidemija vlada svuda i pandemija oko nas”, započela je Bubaš.

“Najprije ne bih uopće stigmatizirala svadbe niti bih govorila da sve mjere se razmatraju te mjere koje su bile do sada preporučene one cijelo vrijeme jesu na snazi i cijelo vrijeme naglašavamo njihovu primjenu. Sad je Stožer jednostavno odlučio da će nadzirati njihovu primjenu. Jednako tako smo imali priču i s klubovima, najprije smo pratili lagani porast broja zaraženih, ali nemojmo zaboraviti niti to da su prvi slučajevi u ovom nastavku epidemije su kod nas bili zapravo uvezeni. Ništa ne bih rekla ni da smo zakasnili, jednostavno suživot je to sa virusom, balans koji trebamo tražiti, idemo dalje kako ćemo i što ćemo još u budućnosti”, nastavila je.

Policija na svadbama i obvezno nošenje maski

Navodi kako neće biti policajaca na svakoj svadbi.

“Nemojmo samo govoriti o svadbama, ima tu okupljanja koja su možda i nepotrebna na neki način, odnosno kojih smo se mogli suzdržati od njihove organizacije, nisu to isključivo vjenčanja. Naravno da nismo na vjenčanjima naviknuti gledati pripadnike civilne zaštite ili djelatnike policije, ali treba shvatiti da oni rade svoj posao i da su tamo da provjere provode li se mjere. I neće se oni dugo zadržavati ako se sve mjere budu provodile”, pojasnila je Bubaš.

Na pitanje hoće li cijena testa na koronavirus biti manja govori kako je to pitanje koje bi se trebalo uputiti ministarstvu te da će se procijeniti situacija kada se vidi dostupnost i kvaliteta ponuđenih testova na tržištu.

Kada su u pitanju maske kaže kako je ovo dobra “vježba za jesen”.

“Maske smo do sada govorili da je preporuka da se one koriste naročito u zatvorenim prostorima, sada su one propisane. To je i dobra vježba za jesen u svakom slučaju zašto ne. Novija istraživanje govore da maske smanjuju prijenos zaraze. Na to pitanje o novčanim kaznama vam ne mogu dati odgovor”, zaključila je Bubaš.