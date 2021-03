CAPAKOVA ZAMJENICA O NOŠENJU MASKI NA OTVORENOM: ‘Ako Stožer zaključi da postoji takva potreba, vjerojatno, zašto ne…’

Trenutnu situaciju s porastom broja zaraženih, kaže Bubaš, nema razloga da ne nazovemo trećim valom: ”Ali isto tako mislim da je nepotrebno davati imena, jednostavno je takva epidemiološka situacija pa bio to treći, četvrti val, ali takva je da je moramo shvatiti ozbiljno”

U Hrvatskoj su danas 2623 nova slučaja zaraze koronavirusom, a preminulo je 19 osoba. Tako je je broj aktivnih slučajeva u Hrvatskoj ukupno 11 306. Nacionalni stožer Civilne zaštite danas je donio četiri mjere na nacionalnoj i dvije na regionalnoj razini. U Šibensko-kninskoj i Splitsko dalmatinskoj županiji predložili su posebne mjere.

Nove mjere najavio je i Grad Zagreb, a među njima je i nošenje maske na otvorenom, no to neće biti tako. Jelena Pavičić Vukičević preuzela je vođenje zagrebačkog stožera i na konferenciji za medije povukla taj prijedlog.

STOŽER U JEDNOJ ŽUPANIJI PREDLAŽE STROŽE MJERE: Ako ne padnu brojke moguće je i zatvaranje

Pomoćnica ravnatelja Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, Marija Bubaš, rekla je da joj je teško komentirati što bi točno Stožer odobrio. ”Jer očito da taj prijedlog neće ni doći na stol Nacionalnog stožera. Mislim da je prilično razuman prijedlog stožera Splitsko-dalmatinske županije, Šibensko-kninske pa čak bih i rekla Primorsko-goranske koji kaže da se na otvorenom nose maske tamo gdje se fizička distanca ne može održavati i gdje se očekuje da će biti veći protok ljudi i veći protok ljudi kao što su tržnice ili riva”, rekla je za RTL.

“Dolazi lijepo vrijeme pa će morati trenirati vani”

Postoje kaže, daleko veći i daleko napučeniji gradovi od Zagreba gdje je toliki protok ljudi na javnim površinama koji imaju i samim time daleko teže mogućnosti da se distanca održava. ”Tu je preporuka nositi maske na otvorenom, ali to je ipak manje zastupljeno i mislim da je potaknuto daleko lošijom epidemiološkom situacijom nego što mi imamo tako da mi se čini razborit zahtjev Splitsko-dalmatinske i odobrenje Nacionalnog stožera”.

Na upit može li se takva odluka očekivati na nacionalnoj razini, Bubaš odgovara: ”Ako Stožer zaključi da postoji takva potreba, vjerojatno, zašto ne bi bilo moguće. To su razumni prijedlozi”.

ŠTO ĆE BITI S KAZNAMA AKO ZAGREB STVARNO UVEDE OBAVEZU NOŠENJA MASKI NA OTVORENOM? Zakon spominje jednu cifru, ali…

Nadalje, komentirala je situaciju vezanu uz vježbanje i teretane. ”Teretane cijelo vrijeme jesu nekakav predmet rasprave svakako. Više su mjesta za pojedinačno treniranje, mislim da su mjere u teretanama i kontrola, obzirom da je to djelatnost koja je zainteresirana da bude otvorena i da radi, da je javnosti dostupna ta usluga, i da ipak onaj koji nema mogućnost ili je naučio ići u teretanu da održava svoju kondiciju. Što se tiče zatvorenih prostora, dolazi lijepo vrijeme pa će morati trenirati vani, to je sreća, to smo uvijek preporučivali pa i svih lokalnih stožera i nacionalnog, a što se tiče zatvorenih prostora, to je jedna mjera koja će trajati do 15. i pretpostavljam da je tu bio naglasak na grupnim treninzima i sportovima da se spriječi neposredni bliski kontakt”, rekla je Bubaš.

“Nema razloga da ovo ne nazovemo trećim valom”

Trenutnu situaciju s porastom broja zaraženih, kaže Bubaš, nema razloga da ne nazovemo trećim valom. ”Ali isto tako mislim da je nepotrebno davati imena, jednostavno je takva epidemiološka situacija pa bio to treći, četvrti val, ali takva je da je moramo shvatiti ozbiljno”.

Na upit kako reći vjernicima da ne mogu svi na mise i da se suzdrže od druženja, Bubaš kaže: ”Ne znam što savjetovati, shvaćam da ljudi imaju potrebu za ove ključne blagdane da budu u crkvi i prisustvuju obredima. Teško mi je reći je li to moguće, ali možda bi se i Crkva mogla prilagoditi pa organizirati češće mise, a da možda kraće traju, ali ne mogu komentirati sad što je sve moguće. Možda će se i tu morati napraviti neka prilagodba pa da se neki obredi održavaju vani ako je to moguće. Ovo su uvjeti u kojima moramo biti fleksibilni i spremni na okolnosti na koje dosada nismo naučili”, poručila je Bubaš.

Situaciju s koronavirusom u Hrvatskoj i svijetu iz minute u minutu možete pratiti OVDJE.