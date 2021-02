CAPAKOVA ZAMJENICA: ‘Mjere su diskriminatorne samo oku površnog promatrača. Ljudi bi trebali biti oprezniji i paziti što rade’

Pomoćnica ravnatelja HZJZ-a komentirajući trenutni tijek cijepljenja protiv koronavirusa otkrila je da bi Hrvatska do kraja ožujka trebala dobiti obećane doze. Osvrnula se i na jučerašnji prosvjed poduzetnika rekavši da su mjere diskriminatorne samo oku površnog promatrača

Marija Bubaš, pomoćnica ravnatelja HZJZ-a komentirala je trenutno stanje s cijepljenjem u Hrvatskoj, kao i prosvjed poduzetnika koji se jučer održao na glavnom zagrebačkom trgu.

Govoreći o dolasku cjepiva u Hrvatsku Bubaš je rekla kako se informacije mijenjaju iz dana u dan. “Po zadnjim informacijama očekujemo oko 154.000. Treba se cijepiti s onim što bude dostupno jer je poanta postići što veću procijepljenost i time spriječiti širenje zaraze te smanjiti širenje novih sojeva. Pfizer je rekao da njihovo cjepivo štiti”, rekla je Bubaš u Novom danu N1 televizije.

Komentirajući češće reinfekcije kod zaraze novim sojevima virusa, Bubaš je istaknula kako trenutno nema dovoljno činjenica o tome, a dok se iste ne utvrde, smatra, nema smisla širiti paniku. “Konstantni oprez je potreban, on se održava kroz mjere”, poručila je.

Tijek cijepljenja

Premda je Pfizer smanjio svoje isporuke cjepiva, Hrvatska bi do kraja ožujka trebala dobiti obećane doze. “Pfizer je nešto manje isporučio nego je obećano, ali su obećali da će do kraja trećeg mjeseca poslati inicijalno obećanu dozu. Mislim da neće biti problema s procjepljivanjem, no zbog smanjene isporuke možda ne možemo očekivati da se ispune planovi iz prosinca. Kad ćemo moći procijepiti milijun ljudi, vidjet ćemo ovisno o tranšama koje će dolaziti”.

Govoreći o broju dnevnih testiranja, Bubaš smatra da se testira dovoljno te da je dobro testirati puno čime se obuhvaća šira populacija i veća je šansa uhvatiti apsimtomatske bolesnike. “No, resurse testiranja treba optimalno koristiti. Uvijek sam zagovarala da ne treba bezglavo trošiti resurse. Udio pozitivnih u testiranima nam je značajno pao, očito testiramo dovoljno”, rekla je Bubaš.

U Hrvatskoj je dosad “otprilike 50 i nešto tisuća ljudi je primilo dvije doze i 20 i nešto tisuća koji su primili jednu dozu, ne znam točno. Svo cjepivo koje dođe pametno se troši. S obzirom da imamo situaciju nakon potresa, gdje smo htjeli usmjeriti što više doza, malo se izmijenio plan i distribucija cjepiva. Tad je došlo i do smanjenja isporuke. S onim što imamo, raspolažemo na najbolji mogući način”, komentirala je te dodala kako ne zna što je s dozama koje su obećane iz EU donacija.

Također, istaknula je kako se kreće sa studijom koja će uključiti serološka istraživanja, za što je prikupljeno tristotinjak uzoraka. “Pokrenule su se sve aktivnosti da krajem veljače imamo te podatke. Dosad je prikupljeno 300-tinjak uzoraka. Nadam se da ćemo skupiti barem tisuću ili više”.

‘Ljudi bi trebali biti oprezniji’

Premda ovih dana na Sljemenu vladaju gužve, a ljudi se, prema fotografijama, ne pridržavaju razmaka, Bubaš je poručila da bi ljudi trebali biti oprezniji i paziti što rade, premda su na otvorenom i na zraku. “Kad su prije spusta ili nakon spusta, da se ne grupiraju nego pokušaju održati distancu i nositi maske, bez obzira što na zraku. Skijanje je naporna aktivnost, dolazi do porasta frekvencije disanja, pojačava se volumen udahnutog zraka, a onda se i jače širi aerosol koji potencijalno može biti zarazan. Pazite što radite i kad ste na otvorenom. Kako zabraniti ljudima da odu na Sljeme? Uvijek je tijekom epidemije izričaj bio takav da računamo na suradnju s građanima i da su sve mjere za njihovo zdravlje”, poručila je građanima.

Na pitanje treba li zabraniti okupljanje skijašima, rekla je da nije potrebna zabrana već da ljudi moraju paziti što rade. “Bilo je i na Cmroku ljudi. Poruka je svima da čuvaju zdravlje”.

Bubaš se na kraju dotaknula i prosvjeda poduzetnika koji se održao jučer na glavnom zagrebačkom trgu. Poduzetnici su, između ostalog, htjeli ukazati na to kako su trenutne epidemiološke mjere diskriminatorne. “Oni su bili najavljeni. Ova koronakriza nije bila okolnost kad treba stvari rješavati konfliktom. Demokracija je dobra, ali je treba pametno eksploatirati. Dobro je reći što misliš, ali ne treba biti protivan u mjeri da potakne druge da prestanu štititi svoje zdravlje. To je diskriminatorno samo površnim promatračima. Zaboravljamo da smo znali biti u kafiću i piti kavu s nekim gdje si namjenski došao družiti se. Za razliku od toga, u pekaru dođeš, kupiš kavu i izađeš van. Ovo je period kad treba tražiti podlogu za zajedničko razmišljanje i zaključke, a da svoje djelovanje usmjerimo prema zajedničkom dobru”, zaključila je pomoćnica ravnatelja HZJZ-a.

