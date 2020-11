‘Ova mjera zahtijeva doista minimalan angažman, ne traži nikakve dodatne resurse, a može imati velik učinak u sprječavanju širenja epidemije’

Premda su detaljne upute izdane i u njima su praktično opisane sve situacije te je precizno naloženo što se u školama smije i ne smije raditi tijekom pandemije, nedoumice su i dalje tu. Kako navodi Slobodna Dalmacija, u nekim školama primjerice u Splitu nitko nije obavijestio roditelje školaraca nižih razreda osnovne škole da u bilježnicu svaki dan upisuju temperaturu koju su djetetu izmjerili.

U drugoj školi pak roditelji su dužni upisivati temperaturu svog školarca u posebnu tablicu te učenici svaki dan na početku nastave o tome obavještavaju svoje učitelje. Zamjenica ravnatelja HZJZ-a, dr. Ivana Pavić Šimetin, inače liječnica školske medicine, rekla je nešto više o uputama. Pod njezinom palicom su između ostaloga i nastale epidemiološke upute za vrtiće i škole.

“U uputama za prva četiri razreda osnovne škole i vrtiće napisali smo da roditelji trebaju svaki dan djeci izmjeriti temperaturu i upisati je u bilježnicu. Učitelji razredne nastave i odgojitelji to svaki dan trebaju provjeravati. To je nešto što apsolutno treba raditi. Čak razmišljamo da tu mjeru proširimo na sve osnovnoškolce i srednjoškolce”, istaknula je Pavić Šimetin za Slobodnu Dalmaciju.

‘Ova mjera traži minimalan angažman roditelja’

Zamjenica ravnatelja HZJZ-a ističe da neke škole to nisu radile jer je možda došlo do otpora roditelja pa su zato odustale. Upozorava da to škole moraju provoditi jer to piše u epidemiološkim uputama koje su izdane 24. kolovoza, ali i onima od proljeća.

“Svjesna sam da se neki roditelji koji se ne slažu s takvom mjerom mogu nastaviti s nemjerenjem temperature pa u bilježnicu upisivati izmišljene iznose. Bez obzira na takve pojedinačne slučajeve, smatram da ova mjera povećava odgovornost roditelja. Oni možda mogu zaboraviti djetetu izmjeriti temperaturu, no obveza da temperaturu upisuju u bilježnicu svakog ih dana podsjeća da to trebaju napraviti. Ova mjera zahtijeva doista minimalan angažman, ne traži nikakve dodatne resurse, a može imati velik učinak u sprječavanju širenja epidemije.

Neki od njih su mi čak i izrijekom rekli da oni mogu upisati neku izmišljenu temperaturu. Naravno, svatko može varati ako želi. Ako dijete ima temperaturu, može mu dati lijek za snižavanje temperature pa u školu može doći bez nje. No, u cijelom sustavu idemo na povjerenje s građanima, a ne na to da će netko varati. Ova mjera definitivno povećava odgovornost roditelja u ovoj situaciji i zato je planiramo proširiti i na cijelu osnovnu te srednju školu”, rekla je Capakova zamjenica.

Učenici starije dobi sami sebi mjere temperaturu

Ono što piše u mjerama za škole jest da su roditelji dužni djetetu izmjeriti tjelesnu temperaturu svaki dan prije dolaska u obrazovnu ustanovu. U slučaju povišene tjelesne temperature, dijete neće dovesti u ustanovu nego javljaju ravnatelju i izabranom pedijatru ili obiteljskom liječniku zbog odluke o testiranju i liječenju djeteta.

Stariji učenici sami sebi mjere temperaturu. Preporuka je da se djeci predškolske dobi, učenicima od prvog do četvrtog razreda osnovne škole, roditelji svaki dan prije dolaska u školu moraju mjeriti temperaturu i to upisivati u djetetovu bilježnicu. Tu bilježnicu roditelj ili dijete donosi sa sobom u ustanovu te ju učitelj treba svakodnevno provjeravati, piše Slobodna Dalmacija.

