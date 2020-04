CAPAK UPOZORAVA ŠTO JE PREDUVJET ZA POPUŠTANJE MJERA: Otkrio i koje će se mjere skidati prve, ali i kako još nije vrijeme za to

Ravnatelj hrvatskog zavoda za javno zdravstvo ističe kako još nije vrijeme za relaksaciju mjera

Hrvatska i cijeli svijet tjednima se nalaze pod strogim, dosad neviđenim mjerama zbog pandemije koronavirusa. U Hrvatskoj je nedavno došlo do otvaranja tržnica i produljenja rada trgovina do 20 sati zbog Uskrsa.

No, kako ističe Krunoslav Capak, ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo u razgovoru za Jutarnji list, Hrvatska još nije pred najavom popuštanja mjera.

Kaže kako je za to nužan preduvjet pad broja novozaraženih, a to se još ne događa. Mjere su 19. ožujka uvedene na 30 dana, a vjerojatno će biti produljene s mogućim modifikacijama, kaže Capak.

Što će se dogoditi prvo

U Austriji je došlo do popuštanja mjera, no Capak smatra da nisu trebali toliko žuriti. Na pitanje što bi se moglo dogoditi prvo, kada mjere jednom počnu popuštati, kazao je kako će se u skladu s epidemiološkim uvjetima popuštati u onome što najviše smeta gospodarstvu. To su vjerojatno i dozvole putovanja iz županije u županiju, općine u općinu, ponovno uvođenje javnog prijevoza, otvaranje uslužnih djelatnosti uz organizaciju rada koja će osigurati određeni minimalni razmak…

“Ali ništa od toga sada nije na stolu”, navodi. No, moguće je kako će epidemiološka situacija biti bitno bolje preko ljeta pa će se tada moći krenuti s popuštanjem. Ipak, socijalno distanciranje će ostati kao pravilo, sve dok ne budemo imali cjepivo ili dok virus ne popusti.

