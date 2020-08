CAPAK TVRDI: ‘Danas će broj novozaraženih sigurno biti manji od 100, ali vidjet ćemo što će biti sutra’

Šef HZJZ-a Krunoslav Capak pojasnio je inicijativu o testiranju stranih gostiju prije povratka u njihove matične zemlje te otkrio što bi se moglo dogoditi s mjerom obveznog nošenja zaštitnih maski

Ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Krunoslav Capak, gostujući na N1 televiziji poručio je da će današnja brojka novozaraženih biti nešto manja nego ovih dana. “Sigurno će biti manja od 100. Nešto se manje testira tijekom vikenda, vidjet ćemo kakve će brojke biti sutra’, rekao je Capak.

Pozvao je sve da se pridržavaju epidemioloških mjera te da se ne povode za švedskim modelom borbe protiv pandemije. “U Švedskoj je bio malo drugačiji sustav. Mi imamo nekakva ograničenja, a u Švedskoj je bilo sve pušteno. Normalno su funkcionirali kafići, restorani, škole… a mi imamo novu normalu, imamo neka ograničenja. Pozivam sve da se pridržavaju mjera”, rekao je ravnatelj HZJZ-a.

O testiranjima i zaraženim turistima

Progovorio je i o obveznom testiranju za strane goste koji se vraćaju u svoje zemlje. “Tu se radi o inicijativi da oni turisti koji prilikom povratka u matičnu zemlju moraju imati test da ga obave kod nas. Primorsko-goranska županija je organizirala testiranje na Cresu i Lošinju. Razgovaramo s turističkim zajednicama da se omogući testiranje i drugdje, to bi možda produžilo sezonu… Mi jesmo koristili R0 faktor povremeno kad se za njega pokazivao interes, Ima i drugih pokazatelja, to je broj novooboljelih. On je u ovom trenutku skočio i sad je 1,74, ovaj četverodnevni. Mi koristimo i predikcijske modele koji nam govore da li će nam brojke padati ili neće”, pojasnio je Capak.

Otkrio je kako zasad neće biti novih stavljanja Hrvatske na crvene liste pojedinih zemalja, iako se bilježe oboljeli turisti na jadranskoj obali. “Što se tiče Slovenije, ja sam u vrlo bliskom kontaktu s njihovim institutom za javno zdravstvo. Hrvatska neće ići u crveno dok ne dođe do 40 zaraženih na 100.000 u 14 dana. Imamo nešto veći broj turista koji su ovdje zaraženi, njih 50-ak. Oni ostaju ovdje, ali točne podatke ćemo imati tijekom dana”, poručio je Capak te za kraj objasnio što će biti s oveznim nošenjem zaštitnih maski.

Možda će maske biti obvezne i na otvorenom

“Mi smo donijeli obvezu nošenja maski u nekim prostorima. Neće ljudi po ulicama morati obavezno maske, ali na mjestima gdje se ne može izbjeći bliski susret je moguće da će se donijeti obaveze nošenja maski na otvorenom području”, zaključio je Capak.đ

