CAPAK SE OGLASIO O SMRTI ŽENE NAKON CIJEPLJENJA: ‘Komisija je zaključila da nema povezanosti’; Otkrio i jesmo li na kraju pandemije

‘Ovo što je objavljeno da je 30% osoba odbilo AstraZenecino cjepivo, to treba provjeriti, imamo mehanizam za to’, kaže Capak

Ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Krunoslav Capak komentirao je za N1 epidemiološku situaciju, cjepivo koje sve više zemalja privremeno zabranjuje te problem isporuke doza.

‘Razočaranimo smo, ali očekujemo da će se povećati’

“AstraZeneca nam je smanjila količine isporuke u iduća dva tjedna. To ne znači da se situacija neće promijeniti”, rekao je i dodao: “Razočarani smo, ali u sljedećim tjednima će možda i nadonaditi te količine. Rezervirali smo 2,7 milijuna doza AstraZenece pa očekujemo dogovor. Pfizer je najavio isporuke za travanj koje su veće nego sad. Očekujemo i da će Moderna povećati količine”, dodao je. Kaže i kako se pregovara s proizvođačima oko količina, a pokrenuti su i razgovori s proizvođačima Sputnika V.

“Od ruskog smo proizvođača zatražili dokumente, no još nisu stigli. Oni su pokrenuli registraciju pri EMA-i, nadamo se da će ona biti ubrzana“, kaže. Osvrnuo se i na izjavu austrijskog kancelara koji je Hrvatsko naveo kao primjer nepravedne raspodjele cjepiva.

‘Lošije smo prošli jer smo više naručili AstraZenece’

“Ne bih rekao da Kurz više lobira za Hrvatsku od Plenkovića. On je stalno u kontaktu s Von der Leyen i tijelima koji se bave svime, no aktivnosti su i za druge zemlje ograničene. Moguće je da su druge zemlje zatražile veće količine Pfizera i Moderne. A mi smo lošije prošli jer smo veće količine naručili od AstraZenece“, kaže Capak.

Govoreći o problemima s AstraZenecinim cjepivom, čiju uporabu sve više europskih zemalja privremeno obustavlja, rekao je se jedan slučaj istražuje i u Hrvatskoj.

“Znam da imamo jedan slučaj smrti od tromboemoblije (nakon cijepljenja) AstraZenecom, radi se o 91-godišnjoj osobi. Komisija je zaključila da ta dva događaja nisu povezana. Tromboembolija nije rijetkost, svaki tjedan na sto tisuća događa se jedan takav slučaj. Lako je moguće da se slučajno poveže s cijepljenjem.“, ističe, a navodi i kako EMA ni WHO nisu utvrdili uzročno-posljedičnu vezu.

‘Cijepio bih i sebe i najbliže’

„ Najvažnije je da je EMA izdala priopćenje da i ovi događaji u Austriji, nisu povezani s cijepljenjem, a oglasila se i Svjetska zdravstvena organizacija koja kaže da treba nastaviti s cijepljenjem AstraZenecom. Razumljivo da se nakon objave ovih informacija građani pitaju je li AstraZeneca sigurno cjepivo. Dosad smo 84.000 doza potrošili u Hrvatskoj i nije bilo grupiranja negativnih događaja. U sivjetu su brojke još veće. To bi se na tako velikoj količini sigurno vidjelo.”, kaže.

Tvrdi da razloga za strah od cijepljenja cjepivom kojeg je Hrvatska najviše naručila, nema.

“Cijepio bih najbliže s AstraZenecom. Cijepio sam se Pfizerom, ali cijepio bih se AstraZenecom. Ovo što je objavljeno da je 30% osoba odbilo AstraZenecino cjepivo, to treba provjeriti, imamo mehanizam za to”, kaže.

Na pitanje hoće li pandemija završiti do proljeća, zaključuje : “Sumnjam da je do proljeća epidemija gotova. Imamo nove mutacije. Ove godine ta situacija neće prestati. Ne znam na čemu se temelji izjava da će pandemija potpuno prestati jer to nema znanstvenog utemljena.”