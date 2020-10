CAPAK: ‘Realno je očekivati da u sljedećim danima bude po 3000 novih slučajeva, ali nakon toga više neće puno rasti’

Istaknuo je kako epidemiolozi uvijek zagovaraju zabrane i smanjivanje kontakata, ali da postoji čitav niz drugih faktora o kojima se mora voditi računa

Nakon ponovo rekordnog broja novozaraženih, komentirajući za RTL eventualno uvođenje još strožih mjera, ravnatelj HZJZ-a Krunoslav Capak ističe kako su sadašnje mjere stupile na snagu prije samo dva dana.

“Mjere su tek na početku. Sasvim sigurno još nekoliko dana, dok ne vidimo kakvi su efekti tih mjera, nećemo uvoditi nove”, odgovorio je i dodao da imaju još “čitav spektar mjera” te ih nabrojao:

“Dodatno ograničavanje broja ljudi koji se okupljaju, dodatno ograničenje radnog vremena, dodatno ograničenje broja ljudi koji mogu sudjelovati na sportskim natejecanjima, treninzima i tako dalje. Dakle, čitav niz još mjera postoji. Ja ih ne najavljujem i ne znači da će stupiti na snagu”, rekao je.

Financije nisu jedini razlog zaziranja od lockdowna

Rekao je da financije apsolutno nisu jedini razlog financije u državi zašto se Stožer ne odlučuje za novi lockdown. “To je samo jedan od elemenata. Epidemiolozi imaju potrebu da donose zabrane i zatvaraju jer se na taj način smanjuju kontakti, a to je najefikasniji način suzbijanja Covid infekcije”, kazao je i dodao da tu postoji čitav niz “socijalnih, psiholoških, financijskih” i svih drugih aspekata o kojima Vlada mora voditi brigu.

“Mi uvijek razmišljamo da dodatno zašarafimo, ali Vlada je ta koja mora voditi brigu o tome. To nije naš posao epidemiologa, nego onih koji donose odluke moraju o tome voditi računa”, rekao je i dodao da Hrvatska nema tako veliki rast kao što imaju druge, susjedne, zemlje i zemlje EU.

‘Mislimo da je manje asimptomatskih’

“Imamo Skandinavce koji su tradicionalno dobri, ali većina ovih zemalja centralne i zapadne Europe ima ogroman rast. Naš rast nije tako velik i mi mislimo da su naše mjere dobre i balansirane. I da su ove mjere koje smo donijeli dobre i da će dati efekta”, rekao je.

Na pitanje očekuje li da će Hrvatska ići na više od 3000 novozaraženih dnevno kazao je da misli da je realno “da u sljedećih nekoliko dana brojka dođe do 3000”. “Ali nakon toga puno više, po meni, više neće rasti”, kazao je.

“Tijekom ljeta smo imali 30 do 35 posto asimptomatskih. Danas mislimo da ih imamo nešto manje, oko 25 do 13 posto. Trenutno imamo aktivnih 14.000 slučajeva i 987 hospitaliziranih, to je oko 7 posto. 7 do 10 posto je realno da su teži slučajevi koji zahtjevaju hospitalizaciju. I imamo 71 na respiratoru, to je 0,5 posto od ukupno aktivnoh slučajeva u Hrvatskoj”, kazao je.

Zagreb na rubu izdržljivosti

Otkrio je da Hrvatska može ići i preko trenutnih 10.000 testiranih osoba dnevno. “Imamo još oko 20 do 25 posto prostora jer u nekim su županijama brojke manje pa i testiraju manje”, kazao je i dodao da smo u “Zagrebu na rubu izdržljivosti”.

“Jer Zagreb sada ima ogromne brojke”, kazao je i pohvalio ljude koji danu i noću rade kako bi obradili uzorke.

“Jučer smo napravili gotovo 2000 testova i to je na granici izdržljivosti. Naši aparati podnose u dvije smjene oko 1500, a napravljeno je 2000”, kazao je i dodao da još uvijek šire kapacitete i najavio da dolaze i brzi antigenski testovi.