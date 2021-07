Ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Krunoslav Capak u razgovoru za Dnevnik Nove TV kazao je kako je delta soj koronavirusa u Hrvatskoj prisutan 43 posto od posljednjeg sekvenciranja. Najavio je i strože mjere zbog slabijeg odaziva na cijepljenje od očekivanog.

'Interes je pao i cijepljenje se usporilo'

Doduše, Capak je zadovoljan odazivom na cijepljenje bez najave u protekla tri dana u Školi narodnog zdravlja "Andrija Štampar" u Zagrebu gdje je u tri dana cijepljeno oko 1800 ljudi. No, nezadovoljan je time što Hrvatska u srpanj ulazi neostvarenog cilja o barem 50-55 posto cijepljenih građana prvom dozom.

"Postavili smo si taj s obzirom na to koliko smo mogli nabaviti cjepiva. Računali smo: koliko ćemo nabaviti cjepiva, toliko ćemo cijepiti. Međutim, interes je pao i cijepljenje se usporilo. Mnogi ljudi kalkuliraju da se ne žele cijepiti sada, nego da će se cijepiti kasnije dok vide situaciju, što je loše jer ne možemo odraditi ovu turističku sezonu ako se ne cijepimo više", rekao je Capak za Novu TV.

Restriktivnije mjere ako brojke počnu rasti

Na pitanje koliko su izgledne strože mjere najesen, Capak je odgovorio da će mjere "svakako biti restriktivnije ako brojke počnu rasti".

"S obzirom na to da se nismo dovoljno cijepili, drugog načina da zaštitimo zdravlje građana nema nego da se uvedu strože mjere. Računali smo na zdrav razum naših građana. Mislili smo - nabavljeno je dovoljno cjepiva, komunicirali smo da je potrebno da se cijepi 70-80 posto stanovništva da bismo riješili ovaj problem koji imamo, koji je zaustavio globalnu ekonomiju, koji je zaustavio život u svijetu. Jedini način da se riješimo toga je da se cijepimo. Računali smo na to, međutim očito smo pogrešno računali. Cijepljenje se usporilo, ali ja još uvijek računam na to da s ovim mjerama koje uvodimo da ćemo uspjeti doseći tu razinu", kazao je ravnatelj HZJZ-a.

Za covid-potvrde je kazao kako je bilo tehničkih problema zbog kojih neki nisu mogli odmah dobiti potvrdu, ali da se ti nedostaci rješavaju. Kazao je i da je Hrvatska trenutno "zelena" covid-zona izuzev dva-tri područja koja imaju problem s visokom incidencijom.