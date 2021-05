CAPAK PROGLASIO KRAJ 3. VALA, PA ‘OBRNUO PLOČU’: Otkrio i hoće li pandemija završiti do jeseni; Epidemiolog: ‘Svaki scenarij je moguć’

Jučer je u protekla 24 sata u Hrvatskoj zabilježeno 349 novih slučajeva pa je broj aktivnih slučajeva ukupno 11.378

u Hrvatskoj je 2247 pacijenata na bolničkom liječenju, od toga su na respiratoru 244

Preminulo je ukupno 7218 osoba

U svijetu su potvrđena 153.527.664 slučaja koronavirusa

Oporavilo se 130.881.394, a preminulo 3.217.267

PRATITE TIJEK DOGAĐANJA:

Parčina: ‘Svaki scenarij je još uvijek moguć’

7:57 – Zamjenica ravnatelja Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, Ivana Pavić Šimetin, rekla je jutros u emisiji “U mreži Prvog” HRT-a da je treći val pandemije u silaznoj putanji i da situacija ide na bolje. Dodala je da se to još uvijek ne vidi na hospitalizacijama, jer kasne barem dva tjedna u odnosu na incidenciju. Naglasila je da u svakom slučaju imamo jednu silaznu putanju, a prije dva tjedna je bio vrhunac pandemije.

Epidemiolog i mikrobiolog sa Sveučilišne bolnice u Bonnu, Marijo Parčina, rekao je da je broj hospitaliziranih u posljednja dva tjedna bio visok u Njemačkoj, te su sve pokrajine morale primjenjivati određene mjere. Naglasio je kako je i sedmodnevna incidencija počela polako padati i dodao da su i epidemiološke mjere i dalje prisutne. Parčina je kazao kako se Hrvatska nalazi još uvijek u velikoj incidenciji, te da je svaki scenarij još uvijek moguć. Istaknuo je da je i u Njemačkoj preporuka da se osobe koje su preboljele Covid-19 trebaju cijepiti samo s jednom dozom, ali da je za njega to bila vrlo neobična i neočekivana preporuka. Smatra da je ipak takva preporuka epidemiološki i politički opravdana.

Požeško-slavonska županija: 31

7:52 – Na posljednjem testiranju u Požeško-slavonskoj županiji obrađen je 301 uzorak, od kojih je 31 pozitivan. Tijekom dana će se nastaviti s testiranjem kontakata zaraženih osoba kao i svih suspektnih osoba. U županiji trenutno su aktivna 483 slučaja zaraze koronavirusom (covid-19), 445 osoba nalazi se u kućnoj izolaciji, a 38 osoba je hospitalizirano. U samoizolaciji se nalazi 638 osoba, a ukupno su testirane 41.332 osobe.

U Indiji više od 20 milijuna zaraženih covidom

7:31 – Indija je u utorak zabilježila 357.229 novih slučajeva zaraze koronavirusom u posljednja 24 sata, prešavši tako 20 milijuna oboljelih od covida 19 otkako je počela pandemija, izvijestilo je ministarstvo zdravstva. Broj umrlih povećao se za 3449 i sada je ukupno 222.408, a brojni stručnjaci procjenjuju da bi stvaran broj mogao biti puno veći. Zemlja od 1,3 milijarde stanovnika pogođena je drugim valom pandemije u kojemu je od ožujka zaraženo osam milijuna ljudi. Bolnički je sustav preopterećen, a bolnicama unatoč međunarodnoj pomoći nedostaje kisika, lijekova i kreveta. Dnevni broj novozaraženih posljednjih se dana smanjio, a najviše – 402 tisuće, zabilježeno je u petak. “Pogleda li se broj preminulih u jednome danu, mogli bismo s oprezom reći da situacija kreće u dobrom smjeru”, izjavio je novinarima Lav Aggarwal, visoki dužnosnik ministarstva zdravstva. “No to su tek prvi znakovi. moramo obaviti dublje analize i učiniti sve kako bi se tako i nastavilo”, dodao je.

Capak: Treći val još nije gotov

7:02 – Ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, primarijus Krunoslav Capak, nakon što je jučer izjavio da je treći val završen, iako epidemija još uvijek nije, nešto kasnije je za HRT rekao sasvim suprotno da treći val ipak još nije gotov.

“Već prošli tjedan smo imali pad hospitaliziranih i umrlih za malo više od 15%, pad se nastavlja, krivulja se prelomila i ima silazni krak, nadamo se da će se tako nastaviti. Treći val još nije gotov. Još može doći do oscilacija pri kraju epidemijskog vala, to smo već iskusili. Što se tiče hospitaliziranih, oni uvijek kasne za novooboljelima za dva do tri tjedna, pa očekujemo da sada kada pada broj novooboljelih, da će pasti i broj hospitaliziranih i, nažalost, preminulih”, kazao je Capak.

Na pitanje hoće li se mjere popuštati, rekao je da je još uvijek prerano za popuštanje mjera. “Sa županijskim stožerima smo u trajnom kontaktu i s njima dogovoramo, oni donose i strože mjere nego što su na nacionalnoj razini jer imamo velike razlike među županijama i ta strategija nam se pokazala dobrom. Pred zimu smo govorili da nas očekuju teški dani, sad kada je toplije očekuje nas popuštanje jer su ljudi tijekom toplog vremena više na otvorenome, a bolest se širi kapljicama, aerosolom”, kazao je Capak.

Smatra da do kraja pandemije neće doći do jeseni. “Vjerojatno neće doći do kraja pandemije do jeseni. Nitko ne može predvidjeti nove varijante, u Hrvatskoj još nismo detektirali novu indijsku varijantu, ali ona je u Europi”, kazao je Capak. Naglasio je kako je važno da indijsku varijantu detektiramo i na vrijeme izoliramo zaražene kako se ona ne bi širila.

Mexico se nada da će dovršiti cijepljenje do početka 2022.

7:01 – Meksiko se nada da će dovršiti cijepljenje stanovništva protiv covida 19 do kraja prvoga tromjesečja iduće godine, rekao je zamjenik meksičkoga ministra zdravstva Hugo Lopez-Gatell. U tu su projekciju uračunati zaostaci u proizvodni cjepiva na svjetskoj razini, kao i dostava cjepiva u Meksiko, rekao je Lopez-Gatell. “Nadamo se da ćemo cijepiti cijelo stanovništvo, one koji se nadaju da će biti cijepljeni, do kraja prvoga tromjesečja 2022. godine”, rekao je na redovitoj konferenciji za novinare. Dosad je jednu dozu cjepiva primilo odko 10 posto od 126 milijuna stanovnika Meksika. Lopez-Gatell rekao je da će do sredine srpnja 20 posto stanovništva primiti najmanje jednu dozu. Minisarstvo zdravstva izvijestilo je u ponedjeljak da je na području Meksika zailježeno 1027 novih slučajeva zaraze koronavirusom te da je umrlo 112 osoba. Ukupno je od početka pandemije u Meksiku zaraženo 2.349.900 osoba, a umrlo ih je 217.345. Na temelju odvojenih vladinih podataka objavljenih u ožujku može se naslutiti da bi stvaran broj umrlih mogao biti i 60 posto veći od potvrđenoga.

FDA spreman odobriti Pfizerovo cjepivo za adolescente

7:00 – Američka Agencija za hranu i lijekove (FDA) priprema se početkom idućeg tjedna odobriti cjepivo tvrtki Pfizer Inc i BioNTech protiv covida 19 za adolescente u dobi od 12 do 15 godina, izvijestio je New York Times pozivajući se na dužnosnike upućene u planove agencije. Tvrtke su početkom mjeseca zatražile od FDA da i za adolescente odobri cjepivo koje je u Sjedinjenim Državama već odobreno za osobe starije od 16 godina. Pfizer i BioNTech u ožujku su izvijestili kako su klinička istraživanja pokazala da je cjepivo sigurno i učinkovito te da izaziva snažnu reakciju u stvaranju antitijela kod djece u dobi od 12 do 15 godina. Bude li cjepivo odobreno, najvjerojatnije će se idućega dana sastati savjetodavno vijeće Centara za kontrolu i prevenciju bolesti kako bi revidiralo podatke o kliničkim ispitivanjima te donijelo preporuke za uporabu cjepiva i za adolescente, dodaje se u izvješću New York Timesa.