CAPAK POTVRDIO: ‘Ove mjere nisu pokazale rezultate, uskoro stižu nove’

Ravnatelj HZJZ-a Krunoslav Capak najavio je u subotu da će se vrlo brzo uvoditi dodatne mjere budući da, s obzirom na velik broj zaraženih koronavirusom, postojeće mjere očito nisu dale rezultate.

“Nažalost, ove mjere nisu pokazale rezultate. Uvedene su prošli ponedjeljak i sad bi se rezultati trebali vidjeti. Svakome je jasno u ovom trenutku da brojke rastu i da su potrebne dodatne mjere. O tome se intenzivno razgovara”, rekao je Capak na otvaranju nove lokacije za testiranje na koronavirus na istočnom parkiralištu Zagrebačkog velesajma.

Naglasio je i da brojke sigurno ne bi rasle kad bi se svi držali mjera koje su propisane.

“Očito imamo proboj situacije s osobama koje se ne žele pridržavati mjera”, dodao je.

Svjestan problema vezanog uz tajenja kontakata sa zaraženima i neslanja ljudi u samoizolaciju, rekao je da će i tu “vrlo brzo” biti mjere.

Capak je istaknuo kako nije riječ o novim mjerama već da postoji još čitav niz elemenata kad je riječ o skraćivanju radnog vremena i ograničavanju broja ljudi na okupljanjima.

Neke države u Europi imaju druge restriktivne mjere uključujući i to da zabranjuju druženje dvije obitelji u jednom mjesecu, no Capak smatra da za našu kultura i način života to nije prihvatljivo.

Ne postoji, kaže, prag nakon kojeg bi se mjere dodatno pooštravale.

Vezano za dob preminulih od koronavirusa u Hrvatskoj rekao je da je ona prosječno 79 godina, a dob oboljelih 43 godine, “i nije se značajno promijenilo od početka epidemije u Hrvatskoj”.

Šostar: Nema novih žarišta, virus se širi horizontalno, Capak: Premalo je kapaciteta i reagensa

Ravnatelj Nastavnog zavoda za javno zdravstvo “Dr. Andrija Štampar” Zvonimir Šostar rekao je da u Zagrebu, gdje je danas 798 novooboljelih, nama novih žarišta već se virus sad širi horizontalno.

“Cijele obitelji znaju biti zaražene, imamo ih sve više”, rekao je Šostar, dodavši da nemaju vremena za statistike jer epidemiolozi rade od 7 ujutro do jedan, dva u noći, zovu kontakte, pozitivne.

Capak je dodao da svi zavodi za javno zdravstvo i Ministarstvo zdravstva intenzivno rade na tome da pomognu u novim zapošljavanjima, da pomognu epidemiološkom poslu “jer brojke su ogromne i nemoguće je raditi s kapacitetima koje smo imali prije Covida”.

Istaknuo je da HZJZ ima smanjene kapacitete jer je nekoliko djelatnika pozitivno, a nekoliko u samoizolaciji. Nada se da će se kroz nekoliko dana brojka zaposlenih u zavodima povećati za 100-tinjak ljudi.

“Najveći pritisak je na Grad Zagreb, stalno se radi na proširenju i broja laboratorija i kapaciteta. Imamo problem s reagencijama i potrošnim materijalom zbog čega se moramo snalaziti, ali ovo je s obzirom na brojke u susjedstvu normalno jer svi imaju taj problem”, kazao je Capak.

Istaknuo je i da problemi s reagensima nisu povezani s problemima s veledrogerijama.

“Zavodi za javno zdravstvo provode svoje natječaje, mi nemamo s veledrogerijama, osim za cjepiva. HZJZ imao trogodišnje ugovore i cjepiva su na vrijeme plaćena”, naveo je šef HZJZ-a.

Također je rekao kako HZJZ može odraditi oko 1600 testova dnevno, a kada bi riješili problem potrošnog materijala da bi mogli i više. Isti problem, dodaje, imaju i gradski zavodi.

“Mi imamo kapacitete za koje nam nedostaje potrošnih materijala s kojim bismo mogli kapacitete povećati za 500-600 dnevno. Nadamo se da ćemo riješiti krizu s dobavljačem kroz ovaj tjedan”, kaže Capak.

Problem HZJZ-a je što mi ne radimo samo drive-in, nego o nama ovise o brojne bolnice i zavodi koji nemaju dijagnostiku u Hrvatskoj. Mi moramo pokriti i njih koliko god to možemo, dodao je.