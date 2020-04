CAPAK O POPUŠTANJU MJERA: ‘Možemo ih opet postrožiti, znate li koliko će oboljelih biti ako zaraženi čovjek zarazi još 1,2 ljudi?’

Capak dodaje da će se za sedam do deset dana već vidjeti rezultati popuštanja mjera, o kojima će ovisiti što i kako dalje

Premijer Andrej Plenković jučer je predstavio detaljan plan popuštanja mjera u tri faze, od kojih je prva predviđena za ponedjeljak, 27. travnja, a zadnja, treća, kada bi trebali početi raditi škole i vrtići, za 11. svibnja. No, hoće li to doista biti tako ovisi o epidemiološkoj slici.

“Možda se ovako na prvu čini da je puno toga popušteno, ali u ovom trenu imamo povoljnu epidemiološku situaciju koja nam dopušta relaksaciju mjera. Činjenica je da je reprodukcijski faktor povoljan, jedna osoba zarazi 0,7 bolesnika”, rekao je Krunoslav Capak, ravnatelj HZJZ-a, koji je kao član Stožera i epidemiolog savjetodavno sudjelovao u izradi popuštanja mjera.

Mišljenja je da si u ovom trenu možemo dopustiti sve što je premijer predstavio te da je dopušteno struci da predstavi svoje preporuke.

Nadalje, pojašnjava da će svaka ublažena mjera do zadnjeg detalja imati razrađena pravila ponašanja. Svaka djelatnost će imati naputke kojih će se morati strogo pridržavati. “Primjerice, trgovine će uz propisane mjere higijene i svega do sada propisanog imati i točan broj kvadrata po kupcu. Nošenje maski bit će obvezno u nekim djelatnostima. Tako da, ako se građani budu pridržavali naputaka, ne bismo trebali imati porast oboljelih”, navodi Capak, prenosi Jutarnji list.

Još je vrhunac pandemije

S njim se složila i ravnateljica Klinike “Dr. Fran Mihaljević” Alemka Markotić, koja je rekla da je situacija, kao što znamo, dobra te da nas tako ocjenjuju i u Europi. Međutim, dodala je da to nije razlog za slavlje. “Moramo biti svjesni da je to još uvijek vrhunac pandemije i da nismo riješili situaciju. Dobra epidemiološka situacija nas je dovela do popuštanja mjera, što je važno za normalizaciju života, no ne smijemo se opustiti i sve poruke se moraju slušati. Ova dobra situacija je takva jer smo svi, zajedno s građanima, radili na tome”, kaže Markotić i dodaje da i dalje moramo tako raditi.

Nije došlo do popuštanja da bismo pokvarili sliku i vratili se na staro ili još gore. Trebat će se striktno držati mjera. Za starije i rizične skupine i dalje vrijedi da ostanu doma, a oni koji moraju raditi morat će poštivati mjere, od maski u javnom prijevozu na dalje…

Pogoršanje situacije

I Capak i Markotić navode da ako se ne budemo držali mjera, može doći do pogoršanja situacije.

“Broj oboljelih i broj umrlih se ne može sakriti. Stoga, budimo oprezni”, ističe Markotić.

Capak, pak, kaže da će se za sedam do deset dana već vidjeti rezultati popuštanja mjera, o kojima će ovisiti što i kako dalje. “To što mi napišemo je mrtvo slovo na papiru ako se toga ne držimo. Primjerice, kada bi reprodukcijski faktor, koji je sada 0,8, narastao na više od jednog, više ne bismo bili u povoljnoj situaciji. Ako naraste na 1,2, to bi značilo da ćemo kroz dva tjedna imati 1600 novooboljelih, a to je izrazito nepovoljno”, navodi Capak i dodaje da će se situacija pomno pratiti.

