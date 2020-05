CAPAK: ‘Ovo mi je najintenzivnije razdoblje u životu, nije lako psihički izdržati’; Otkrio kako će izgledati plaže ovo ljeto

Krunoslav Capak priznaje da mu je ovo trenutno najintenzivnije razdobolje u životu dok traje borba protiv koronavirusa i da mu nedostaje malo mira

“Ovo mi je najintenzivnije razdoblje u životu, ovo nije lako psihički izdržati, ali trudimo se, radimo i nemamo namjeru prestati dok ne riješimo situaciju do kraja”, rekao je Krunoslav Capak, ravnatelj HZJZ-a i član Stožera civilne zaštite gostujući u emisiji “Dobro jutro, Hrvatska” HRT-a. “Nedostaje mi malo mira. Ovo sve skupa je dosta napeto. Kada dođem kući, čitam portale, pratim vijesti”, dodao je.

Capak kaže da otkako je epidemiološki povoljna situacija, pritisak je ogroman, krenulo se s kritikama i svi bi sada htjeli da se odjednom pusti sve. Pojasnio je da je teško sve izbalansirati, ali trude se i pokušavaju biti pravedni, no ne znaju kako sve djelatnosti funkcioniraju, pa im se dogodi da nekoga preskoče, što je problem. “Nastojimo posložiti stvari po fazama. Ne smijemo sve sada pustiti i ne smijemo pustiti na način kako je bilo prije – jako je važno da se držimo osnovnih epidemioloških mjera”, dodao je. Capak kaže da svi strepe od porasta rasta broja novooboljelih, cijeli dan prate situaciju i razmjenjuju podatke.

Karantena nije održiva

“Napravili smo veliki uspjeh i moramo paziti da ne dođe do drugog vala jer nam to prijeti time što je virus tu”, upozorava Capak te apelira na građane da se drže mjera. “Karantena je dobra za zaustavljanje naglog i brzog širenja infekcije, ali nije održiva. Ljudi i društveni život ne mogu funkcionirati u karanteni”, dodaje. Tvrdi da je karantenizacija na duže vrijeme nemoguća, zato sada popuštaju mjere. Kaže da ako virus zadrži karakteristike koje ima sada, virus će se vjerojatno vratiti na jesen. Dodaje da nije nemoguće do tada imati efikasan lijek.

Rekao je da su sada u fokusu kafići i ugostiteljski objekti, hoteli, dječji vrtići i škole, te da se o sportskim natjecanjima se intenzivno raspravlja. U suradnji s teretanama i fitness centrima će napraviti preporuke.

Gužve na plažama neće biti

Kaže da ćemo sigurno ići na more, no pitanje je kako će turizam biti organiziran – neće to biti onako kako je bilo, neće biti gužve na plažama. “Bit će komunalni redari ili vlasnici plaža koji će brinuti o tome da ne dolazi do fizičkog kontakta na plažama”, pojasnio je za HRT dodavši da će biti fizičke distance dok god je virus prisutan – neće više biti ručnik do ručnika.

“Popuštamo na svim stranama, ali ne možemo odjednom sve pustiti. Razgovara se o svemu”, dodaje Capak za HRT.

