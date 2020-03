CAPAK OTVORENO: Uvode li strože mjere, koje ‘oružje’ imamo na raspolaganju, hoće li se koronavirus vratiti… A dotakao se i gripe

Krunoslav Capak o epidemiji koronavirusa u Hrvatskoj: ‘Ne možemo reći da nam zdravstveni sustav nije okrznut, okrznut je, ali sve se radi na tome da se to zaustavi’

Ravnatelj zavoda za javno zdravstvo Krunoslav Capak gostovao je u Novom danu N1 televizije gdje je rekao kako je trenutno 44 liječnika i 10 stomatologa zaraženo koronavirusom. Također, dodao je, zaraženo je i 30-ak medicinskih sestara a skoro tisuću njih su u izolaciji. “Ne možemo reći da nam zdravstveni sustav nije okrznut, okrznut je, ali sve se radi na tome da se to zaustavi”, rekao je Capak za N1.

Capak je najavio i češća testiranja zdravstvenog osoblja koje radi na odjelima s rizičnom populacijom. “Svi koji se vrate na posao se testiraju, da se ne dogodi da je netko bio kliconoša bez simptoma”. Šire testiranje nema smisla, kaže Capak.

Imunološki zavod ne radi

Izjavio bi kako bi u ovoj krizi pomoglo da funkcionira Imunološki zavod te da bismo imali općenito i sad manje problema.

“Oni, nažalost, dugo već ne funkcioniraju kako treba. Rade neke poslove u vanjskim pogonima. Mi smatramo da uvijek postoji nada, radi se na tome da se Imunološki pokrene, pa makar i u onim segmentima koje nisu cjepiva, to je najteže pokrenut. Mi smo se dogovorili da nam rade podloge, uz malo problema jer godinama to nisu radili, oni su to pokrenuli. Pomažu nam”, rekao je.

Razlike između koronavirusa i gripe

“Za cjepivo je potrebno vrijeme. Mi se moramo boriti oružjem koje sad imamo, to su izolacija, karantena…”, kazao je ravnatelj HZJZ-a za N1. Kaže i kako postoje osobe koje su nemaju nikakve simptome, a širitelji su zaraze.

“Ako nemaju simptome, onda se virus teže širi. Teško je na temelju simptoma postaviti dijagnozu. Prava gripa počinje bez respiratornih simptoma, oni se jave kasnije. Ovdje je obrnuto, prvo se jave respiratorni simptomi, a ovi kasnije”, rekao je Capak.

Kaže da su u samoizolaciji ljudi različitih profila. “Mogu biti različite dobi, zanimanja, to su u pravilu zdrave osobe koje zbog kontakta moraju ostati u izolaciji.” Oko 50 godina je prosječna dob i izliječenih.

Sezonski virusi

Pojedini znanstvenici najavljuju povratak epidemije najesen, nakon očekivanog smirivanja tijekom ljeta. Na pitanje koliko je to realno, Capak je rekao da su koronavirus i gripa sezonski virusi te da se šire kad više boravimo u zatvorenom prostoru.

“Hoće li se ova bolest vratiti najesen to nitko ne zna u ovom trenutku, ili će nestati kao SARS, ili će mutirati i promijeniti se, ili ćemo imati cjepivo… te scenarije se ne može sad predvidjeti. Ako će se ponašati kao sad, moguće je, ako bude nedovoljno ljudi imuno, da se iduće zime opet vrati”, kaže Capak.

Objasnio je i što je to kolektivni imunitet: “To je kada imamo malo osoba koje su osjetljive na bolest. Osobe koje imaju imunitet mogu okružiti osjetljivu osobu da ne može doći u kontakt s nositeljem virusa.”

Na pitanje spadaju li u rizičnu skupinu osobe koje nemaju štitnjaču Capak tvrdi da ne vidi razlog zašto bi to bili budući da moderna medicina omogućava da takvi ljudi dobivaju hormone.

Koliko je osoba ove godine umrlo od gripe?

“Ove godine imamo 25 službenih prijava smrti od gripe. To je manje od jedne četvrtine od prošle sezone. Imamo 59.000 slučajeva gripe, to je isto jedna četvrtina od lani. Ove godine smo nešto više ljudi cijepili, oko 400.000. Time ne možemo biti zadovoljni, prije smo cijepili po 700.000. Ljudi polako vraćaju vjeru u cjepivo. Od umrlih je jedna osoba bila cijepljena. Umrlo je i jedno dijete”, rekao je Capak.

Neće biti postroženja mjera

Capak tvrdi i da do postroženja mjera u Hrvatskoj za sada neće doći, a vezano za izlazak van ponovio je: “To smo rekli bezbroj puta – izlazak van za one koji nisu u samoizolaciji je dopušten, nije dopušteno druženje i socijalni kontakt”

“Kad su svi naglo krenuli prema jugu, zabrana kretanja je bila epidemiloški korisna mjera. Mi ćemo sukladno situaciji, i sukladno tome kako se građani drže, mjere ublažavati odnosno pojačavati. Mislim da sad moramo zadržati ovu razinu, a kroz tjedan dana ćemo to ponovo evaluirati. Dolazi Uskrs i svakome bi bilo u cilju da malo popuste te mjere. Svi ćemo se skupa dogovoriti”, objasnio je.

O dezinfekcijskim sredstvima

Na pitanje bi li koristilo pred dućane, pa i tržnice, postaviti tepihe natopljene dezinfekcijskim sredstvom kako se virus ne bi širio cipelama Capak kaže da s dezinfekcijskim sredstvima treba paziti kako ne bismo stvorili superbakterije.

“Dezinficijensi su moćno oružje. Antiseptici i dezinficijensi su nam pomogli suzbiti mnoge bolesti. Međutim, špricanje svega i svačega dovodi do situacije da uništavamo korisne bakterije i uništavamo okoliš. Potencijalno stvaramo superbakterije otporne na dezinficijense. Zato oprezno sa njima. Građanima preporučam da kad donesu namirnice, te namirnice je vjerojatno slagao netko sa rukavicama. Ako nije, to bi trebalo oprati. Tako će se teško prenijeti. Vi što donesete iz dućana, ono što se termički obrađuje, vi nećete tako prenijeti bolest, virus se razgrađuje na 70 stupnjeva. Poslije diranja nečega što je dirao netko drugi treba oprati ruke. Špricanje u dućanima je nemoguće iza svakog korisnika naprimjer kolica. Puno je bolja mjera prati ruke”, smatra Capak.

Situaciju s koronavirusom u Hrvatskoj i svijetu iz minute u minutu možete pratiti OVDJE.