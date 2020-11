CAPAK OTKRIO ZAŠTO IMAMO TOLIKO VELIK BROJ PREMINULIH: Osvrnuo se i na Đikićevu tvrdnju o 1500 mrtvih do kraja mjeseca

Krunoslav Capak: ‘Zašto imamo veliku brojku umrlih je posljedica onoga što se događalo prije dva tjedna, a to je porast od 100 posto u tjedan dana’

Ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Krunoslav Capak je danas na konferenciji za novinare Nacionalnog stožera civilne zaštite rekao da je u Hrvatskoj 14-dnevna incidencija na 100 tisuća stanovnika 750,4 i da je to visoka incidencija. Na 22. smo mjestu od 27 zemalja Europskoj uniji, a lošiji su Francuska, Luksemburg, Belgija i Češka. “Ukupna stopa smrtnosti je 184,5 na milijun stanovnika što nas stavlja na 13. mjesto od 27 zemalja EU-a, na sredini smo ljestvice to je dobar pokazatelj.”

Odgovarajući na pitanje koliko će biti preminulih do kraja studenoga, Capak je rekao da naši kapaciteti testiranja na koronavirus nisu došli do plafona i da još uvijek imamo prostora.

“Sve gdje postoji zahtjev za testiranje se obavlja. Ako se to lokalno na razini županija ne može obaviti, onda se dogovara na centralnoj razini da se razlika testova obavi u HZJZ-u ili u zavodu Andrija Štampar te u Infektivnoj klinici.

Za projekciju umrlih do kraja mjeseca, zašto imamo veliku brojku umrlih je posljedica onoga što se događalo prije dva tjedna, a to je porast od 100 posto u tjedan dana. Tad smo imali ogroman porast brojki, treba proći neko vrijeme, obično u drugom tjednu se bolest pogorša, pa se osoba hospitalizira, ako se pogoršava stanje ide na respirator, a usprkos svim naporima neke od tih osoba umru. Konačna brojka umrlih se generira iz novooboljelih. Sad nakon dva tjedna nam raste broj teških slučajeva, broj ljudi na respiratoru i broj umrlih. Bilo mi je postavljeno pitanje je li procjena gospodina Đikića točna, ja je nisam prije toga vidio i nije mi bilo jasno radi ili se o 1500 ukupno ili do kraja mjeseca. Činilo mi se do kraja mjeseca da je to malo pretjerana brojka jer bi to značilo 60 dnevno. Jako je teško to prognozirati”, rekao je Capak.

