CAPAK KAŽE DA SE INFEKTIVNA LAGANO PUNI: ‘Moramo biti spremni, jer ako bi nas lošiji scenarij zatekao nespremne to bi bila katastrofa’

Šef HZJZ-a otkrio je i kako se još ne razmišljaju da se prestane s praksom svakodnevnog objavljivanja brojke novooboljelih

U Hrvatskoj je u posljednjih 24 sata dijagnosticirano još 146 novooboljelih od Covida-19, a dvije su starije osobe preminule. Dok su u pet županija na snazi nove mjere, u drugima su ublažene.

O aktualnoj situaciji s epidemijom u Hrvatskoj u RTL-u Danas je govorio šef HZJZ-a Krunoslav Capak.

Danas su ponovno otvorene teretane u Dalmaciji. Capak kaže kako to ne znači priznanje da je odluka o zatvaranju bila pogrešna.

“Kolege epidemilozi imali su viša dana zaredom velike brojke, preko 100, i u anamneza tih mladih ljudi, koji su pretežno obolijevali, je bilo da su boravili, između ostalog, u teretanama. Ako je nepoznat izvor zaraze, onda se posumnja na to. Kolege su mislili da ako smanje tu mobilnost, grupiranje mladih, da će uspjeti smanjiti tu brojku i proveli su neke mjere vezano uz teretane i nakon toga su vidjeli da ne bi trebalo teretane dalje zatvoriti, nego pooštriti kontrolu”, kaže Capak.

Vraćaju se Covid bolnice

Vraćaju se i Covid bolnice. Capak kaže kako moramo biti spremni za lošije scenarije. “Mi uvijek moramo biti spremni i za lošije scenarije, za povećan broj oboljelih i povećan broj težih slučajeva jer kad bi nam se to dogodilo i mi ne bismo bili spremni, to bi bila katastrofa. Na proljeće jedva da je bilo 20-30 pacijenata u Dubravi, ali moramo sad raditi na pripremama. Nadamo se da do tog scenarija neće doći, većina ljudi ima blage ili nikakve simptome, međutim imamo upozorenja iz Infektivne klinike da se oni lagano pune”, kazao je.

Komentirao je apel epidemiologa koji su ministru Viliju Berošu predložili da se promijene kriteriji za samoizolaciju – da u nju ne idu svi.

“Pismo je komunikacija između Upravnog odbora Hrvatskog epidemiološkog društva kojeg sam i ja član i ministra zdravstva vezano uz neke organizacije, tehničke, kadrovske probleme koje epidemiolozi imaju. Prezauzeti su sa svim poslovima koji su vezani uz to. Ovo što se tiče samoizolacije je jedno od pitanja koje treba malo detaljnije prodiskutirati u samom Upravnom odboru i šire među epidemiolozima. Ja ne bih ništa mijenjao što se tiče samoizolacije jer je to važan instrument u sprječavanju širenja infekcije, ali, dakako, ako nećemo moći iskontaktirati sve, postoje nam brojne mogućnosti koje su oni u pismu naveli, a to je da se pojednostavi taj postupak, da se šalju SMS-ovi kontaktima i da osobe koje su primarno oboljele obavještavaju svoje kontakte o njihovoj samoizolaciji”, rekao je Capak.

Dokad ćemo svakodnevno brojati zaražene?

Odgovorio je i na pitanje dokad će Stožer svakodnevno objavljivati nove brojke i kad ćemo se vratiti u “normalu”.

“Bojim se da dokle god imamo epidemiju, ćemo brojati. Pitanje drugo je medijske pažnje, to je dvosmjerna cesta. Dokle god postoji medijska pažnja, interes javnosti da se brojevi objavljuju, da se to komunicira, mi ćemo to komunicirati. Brojanje je posao epidemiologa, na temelju njih ocjenjujemo epidemiološku situaciju, na temelju toga donosimo mjere, na temelju toga nad druge zemelje ocjenjuju kakava je epidemiološka situacija kod nas, te brojke su toliko važne da mi moramo i brojke i pokazatelje producirati dnevno”, zaključio je Capak.