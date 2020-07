CAPAK OTKRIO TKO ĆE PRVI DOBITI CJEPIVO I HOĆE LI BITI OBAVEZNO: ‘Neće svi u svijetu moći biti cijepljeni istovremeno’

Preporučuje i skidanje aplikacije te da ‘ne vjeruje da će biti obvezna’

Ravnatelj HZJZ, Krunoslav Capak za DnevnikuNove TV otkrio je detalje oko potpisanih predugovora o nabavi cjepiva, ali i tko će prvi primiti 1,5 milijuna doza, za koliko nas je predbilježio ministar zdravstva Vili Beroš.

“To je vrlo slično nabavci pandemijskog cjepiva protiv gripe. U slučaju da dođe do pandemije, Hrvatska plaća rezervaciju. Onda kad se izolira virus i kad se počne proizvoditi cjepivo, mi ćemo brzo doći na red jer plaćamo rezervaciju. Oni koji ne plaćaju rezervaciju doći će kasnije na red i neće moći na vrijeme cijepiti populaciju”, objasnio je Krunoslav Capak , dodajući kako će sasvim sigurno Hrvatska kupiti to cjepivo i na kraju će platiti cijenu.

Ističe kako sve vodi EU, dok se pojedine zemlje samo prijavljuju za količinu za koju su zainteresirane.

„Oni provode javni natječaj, dogovaraju cijenu i ugovaraju redoslijed”, rekao je. Za proizvodnju količina cjepiva za cijeli svijet ističe sasvim sigurno neće biti dovoljno šest mjeseci, a prema njegovoj procjeni trebat će barem godina, godina i pol. „ Neće svi u svijetu moći biti cijepljeni istovremeno. Ali s obzirom da imamo taj mehanizam zajedničke nabave s Europskom unijom i zemljama EU-a, mislim da ćemo biti među prvima”, rekao je Capak.

Otkrio je i kome su namjenjene prve doze. “To su osobe preko 50 godina i osobe s kroničnim bolestima. Važno je i da se zdravstveni djelatnici cijepe”, najavio je Capak.

“Mislim da će interesa sigurno biti, ali neće biti obavezno”, najavio je i ponovio da se sasvim sigurno ove godine cjepivo neće razviti jer treba proći brojna ispitivanja na velikom broju ljudi, a zatim treba registrirati cjepivo. Tek potom slijedi proizvodnja. Preporučio je građanima skidanje aplikacije za praćenje koronavirusa. Kaže da ne vjeruje kako će biti obavezna, ali i da je bezopasna te da se njome ne krše prava.

‘Nemoguće je u ovim uvjetima napraviti koncert s 5000 ljudi’

Osvrnuo se i na zahtjeve estrade o dopuštanju većih koncerata.

“Dakako da je nemoguće u ovim uvjetima napuniti Arenu za 5000 ljudi. Podsjetit ću vas da je zadnji takav koncert bio na početku epidemije i da je to bila Nina Badrić. U ovim uvjetima, to je naprosto nemoguće napraviti i to bi bilo jako loše da se to tako napravi. A mi smo dali mogućnost glazbenicima da organiziraju koncerte pod novim normalnim uvjetima. S time da postoji mogućnost proširenja tog broja. Mi smo ograničili na 1000. Ali mogu dati zahtjev stožerima da se broj poveća”, odgovorio je šef HZJZ-a