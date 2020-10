CAPAK OTKRIO ŠTO NAM SLIJEDI: Maske ćemo nositi i u kafićima? ‘Intenzivno se razgovara, pripremamo tu mjeru…’

Nacionalni stožer sastao se i s Hrvatskom biskupskom konferencijom. Što s blagdanom Svih Svetih, hoće li se na groblja odlaziti s maskama, pitanje je koje mnoge zanima

Ravnatelja Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Krunoslav Capak za RTL je komentirao nova korona-žarišta kao i mogućnost uvođenja novih mjera.

“Popovača je donijela posebne mjere zbog situacije s velikim brojem oboljelih. Zbog toga su se odlučili na nekoliko mjera: zabrana okupljanja, ograničenje broja ljudi na svadbama i nošenje maski u zatvorenom prostoru. Loše je i tužno da se takve stvari događaju. Epidemiolozi znaju jako dobro posao i jako ga dobro raditi i ako oni kaže da se nešto tako ne održi, onda imaju za to razloga. Teško je reći da će biti žarište”, rekao je Capak.

Epidemiolozi ondje govore da su žarišta uz sajmove i berbe. Na pitanje je li za očekivati da nakon berbi broj zaraženih skoči i treba li u berbi grožđa nositi masku, Capak odgovara: “Sama berba nije rizičan događaj, odvija se na otvorenom prostoru. To nije neki rizičan događaj. Ali uz to se vežu razne veselice koje bi mogle biti rizični događaj. Preporuka je da bude vani. Uz distanc”, poručio je ravnatelj HZJZ-a.

Puno je pitanja bilo oko sporta. Predsjednik Republike kaže da je hrvanje moguće, ali zabranjeno tuširanje poslije. Je li to istina? “HZJZ je u jednom momentu dao preporuku da ne bude tuširanja na treninzima i utakmicama. Nakon toga smo donijeli mjeru po kojoj to nije zabranjeno. Za nas to nitko nije pitao. Tuširanje je moguće”, kazao je Capak.

Maske u zatvorenim prostorima

Stožer je ovaj tjedan održao sastanak i s s ugostiteljima. Na pitanje jesu li maske za sve u zatvorenim ugostiteljskim objektima nešto što nas čeka, Capak je rekao:

“Dugo razgovaramo i pripremamo tu mjeru da se nose maske u zatvorenim prostorima, tako i u ugostiteljskim objektima. Nije ta mjera donešena, ali se intenzivno razgovara. Sljedeći tjedan će biti s pojedinim kategorijama – s kafićima, klubovima, restoranima”, kaže.

Nacionalni stožer sastao se i s Hrvatskom biskupskom konferencijom. Što s blagdanom Svih Svetih, hoće li se na groblja odlaziti s maskama? Capak odgovara:

“Imali smo sastanak. Razgovarali smo prije svega o tome da nam slijedi jesen, kiša i zima. Zamolili smo ih za dijalog i razgovor oko dodatnih mjera. Ni Božić nije tako daleko, sami Advent… Maske će biti u javnom prijevozu. Najrizničiji je prijevoz u javnom prijevozu. Kao i kupnja svijeća i cvijeća. Trebaju ljudi nositi maske”, kazao je na kraju Krunoslav Capak.