CAPAK OTKRIO ŠTO JE BILO SPORNO U POSLUŽIVANJU HRANE NA ULICI; Odobrili zahtjeve županija: Može se iz Zagreba u Veliku Goricu

Ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Krunoslav Capak potvrdio je kako je Nacionalni stožer odobrio dosad zaprimljenih 10 zahtjeva županija za ukidanjem e-propusnica na njihovom teritoriju, ali i zahtjev Grada Zagreba da se spoji sa Zagrebačkom županijom

Ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Krunoslav Capak u Dnevniku N1 televizije po tko zna koji je put govorio o epidemiji koronavirusa u Hrvatskoj. Ovog se puta osvrnuo na zatvaranje jednog poznatog zagrebačkog restorana, koje je izazvalo velike polemike u javnosti. Objasnio je i što je sporno u prodaji hrane na vratima restorana.

“Kada smo mi donosili tu mjeru, zabranili smo da se unutar restorana, bara, snack bara ili kako se to već zove, da se unutar njega poslužuje hrana i piće, a dozvolili smo da oni koji imaju mogućnost dostave ili predaje hrane ili drive-ina to mogu raditi. Oni koji imaju inovativan pristup kojim se sprječava kontakt između kupaca i prodavatelja mogu prodavati hranu. Bitno je da se izbjegnu kontakti. Ako je nešto ‘drive-in’ tada se automobilima dolazi na lice mjesta. Na jedno mjesto se dolazi, naručuje i plaća, a na drugom preuzima. Ne može se to raditi na cesti, mora postojati barijera. Ne može biti jedna osoba koja prima novac i daje hranu, tj. može biti, ali se u tom slučaju svaki put kada primi novac mora dezinficirati”, rekao je Capak i dodao:

“Ono što sam vidio iz izvještaja, u ovom slučaju nije bila osigurana distanca i barijera između kupca i prodavača. Međutim, sada završavamo nova uputstva u kojima ćemo sve detaljnije objasniti. Pojašnjavamo to i danas će pojašnjenja biti izdana i stavljena na internetske stranice HZJZ-a”, istaknuo je Capak.

Ukinute propusnice u pola Hrvatske

Dosad je od Nacionalnog stožera civilne zaštite čak 10 županija zatražilo ukidanje e-propusnica unutar njihovih teritorija, a Capak je potvrdio kako je to odobreno svima, kao i Gradu Zagrebu da se poveže za Zagrebačkom županijom. Dao je svoj komentar i na trenutnu epidemiološku situaciju.

“Ja mislim da se još uvijek odlično držimo što se tiče novooboljelih, ukupnog broja oboljelih i mortaliteta. Mislim da treba jedan veliki oprez jer imamo puno oboljelih, puno kontakata i puno ljudi u izolaciji, stoga tu još treba biti oprezan”, istaknuo je.

Nema točnih brojki u kineskom slučaju

No, nije komentirao optužbe brojnih zemalja na račun Kine da navodno taji stvarni broj oboljelih i umrlih, dodavši da nema točne brojke.

“Meni je to jako teško to komentirati jer ne znam precizne podatke. Ne znam je li Kina priznala da su imali više umrlih nego što je javno objavljeno. Međutim, bilo je komunicirano s njihove strane i sa strane WHO-a da se komunicira iskreno. Što se dogodilo, ne znam. A u ove političke, geopolitičke i strateške igre ne bih ulazio. U ovo globalno vrijeme kada se epidemije brzo šire, moramo biti oprezni”, zaključio je Capak.

