CAPAK OTKRIO: ‘Postoje predikcijski modeli, i prema tim matematičkim izračunima, krivulja zaraženih će značajno padati prema dolje’

To su matematički modeli koji se mogu poremetiti novim događajem, žarištem, brojem oboljelih pa treba ubaciti nove brojke. Model zasad pokazuje da se sredinom devetog i početkom desetog mjeseca očekuje značajn pad, ali, ponavljam, to je model”, kazao je Capak

Upitan hoće li se brojke smanjiti do jeseni, Krunoslav Capak, ravnatelj HZJZ-a, rekao je kako postoje predikcijski modeli u koje se ubacuje R0, broj novooboljelih, mjere koje se provode. “Naši modeli već neko vrijeme pokazuju da će doći do pada novooboljelih. Različiti modeli, različito vrijeme, ali ono što je dobro pokazuje da će krajem devetog ili početkom desetog mjeseca krivulja značajno padati prema dolje”, kazao je Capak u srijedu ujutro na presici Nacionalnog stožera civilne zaštite.

“Naš model koji koristimo u HZJZ-u, a isto tako koristimo i druge modele i matematičare koji nam naprave procjenu, neko vrijeme pokazuje da smo uveli dobre mjere i da će nam brojke početi padati. Tu se radi o trendu, ne o tome da će broj biti ispod 200 ili 100. Koliko će to biti i kada će doći na prihvatljivu razinu i kad će se križati broj aktivnih slučajeva s brojem kumulativno novooboljelih, to ćemo vidjeti. Sadašnji R0 predviđa pad. To su matematički modeli koji se mogu poremetiti novim događajem, žarištem, brojem oboljelih pa treba ubaciti nove brojke. Model zasad pokazuje da se sredinom devetog i početkom desetog mjeseca očekuje značajn pad, ali, ponavljam, to je model”, kazao je Capak na pitanje kako su došli do podataka da će broj novooboljelih padati krajem rujna.

‘Nema razloga da se bilo koga stigmatizira’

Na konferenciji je postavljeno i pitanje vezano za stigmatizaciju oboljelih od Covida-19.

“Sigurno u društvu ima i takvih pojava. Mislim da bi u cijeloj ovoj priči oko Covida ima jako puno prostora za djelovanje i za istraživanje imali psiholozi i sociolozi. Tu su različite pojave, vidjeli ste i sami, kad imamo povećane brojeve, svi se uozbilje, ozbiljno pristupaju mjerama. Čim su brojevi smanjeni, počele su priče da virus ne postoji, da ga nema. Nema nikakvog razloga da se bilo koja bolesna osoba stigmatizira .Sigurno ima i onih koji su se neodgovorno ponašali i da je njihova zaraza rezultat toga, dovoljno su time kažnjeni i nema potrebe da ih sredina dodatno proziva”, rekla je Alemka Markotić, ravnateljica Infektivne bolnice ‘dr. Fran Mihaljević’.

Sve o koronavirusu u Hrvatskoj i svijetu iz minute u minutu možete pratiti OVDJE.