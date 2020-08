CAPAK OTKRIO NOVA ŽARIŠTA ZARAZE: Hodočašće u Međugorju, maturalno putovanje, svadba, rođendan…

Krunoslav Capak obavijestio je javnost o trenutnoj epidemiološkoj situaciji u Hrvatskoj, rekavši kako imaju novozaraženih s jednog svadbenog slavlja, rođendana, hodočašća u Međugorju, druženja na otoku i maturalnog putovanja

Ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo na današnjoj konferenciji za novinare Nacionalnog stožera civilne zaštite govorio je o trenutnoj epidemiološkoj situaciji u Hrvatskoj. Rekao je da i dalje imamo najveći broj novooboljelih u Splitsko-dalmatinskoj županiji, 115, zatim u Gradu Zagrebu 88 i nakon toga u Zadarskoj županiji 31. Zdravstvenih djelatnika ukupno je do sada zaraženo 623. Od toga je trenutno aktivnih slučajeva 141 a u samoizolaciji je 650.

“Osim uobičajene situacije da su nam novooboljeli povratnici sa godišnjih odmora i mlađe osobe, sada nam je nešto malo porasla prosječna dob, sada je 40-41 godinu, imamo jedno novo svadbeno slavlje i jedan novi rođendan, na kojem imamo nekoliko oboljelih. Imamo na kontinentu povratnike s hodočašća u Međugorju, gdje ih je također nekoliko oboljelo. Imamo na jednom otoku u Zadarskoj županiji 12 oboljelih koji su se međusobno družili nekoliko dana za redom i jedna potpuno nova situacija, maturalno putovanje, gdje je u Dubrovačko-neretvanskoj županiji dvoje maturanata iz Zagreba oboljelo”, rekao je Capak.

Zasad nema rješenja za teretane

Capak je također govorio i o zarazam u teretanama u Splitsko-dalmatinskoj županiji, rekavši kako se ne može utvrditi točno da su se oboljeli zarazili baš u tim teretanama.

“Mi smo u kontinuiranom kontaktu sa Stožerom civilne zaštite Splitsko-dalmatinske županije, sa epidemiolozima. Ja vam o tome mogu jedino reći ono što su epidemiolozi javno objavili, dakle da se radi o četiri teretane. Naravno da je teško utvrditi da su osobe baš u tim teretanama oboljele ili je to i neka druga situacija s obzirom da je u Splitsko-dalmatinskoj županiji epidemiološka situacija takva kakva je. A ono o čemu mi razgovaramo je upravo na tragu onoga što ste vi rekli, da se pokuša promijeniti modus, odnosno da se ide u češće kontrole i samo za one gdje se utvrdi izvor zaraze, gdje se kod zaposlenika pronađe da su pozitivni, u tom slučaju bi se te teretane onda na neko vrijeme, dok se ne provedu mjere dezinfekcije i dok zaposlenici ne ozdrave, zatvarale”, rekao je Capak dodavši kako o tome razgovaraju, no da još uvijek ne zna rješenje.

