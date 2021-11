Ravnatelj HZJZ-a Krunoslav Capak u Dnevniku Nove TV je komentirao prosvjede koji se održavaju nekoliko večeri zaredom u više hrvatskih gradova. Građani koji prosvjeduju bune se protiv covid-potvrda.

"Mogu reći da je u demokratskom društvu dozvoljeno da svatko ima drugačije mišljenje i da ga izrazi. Međutim, na tim se prosvjedima vrlo često manipulira činjenicama i govore se neistine i krive informacije. Mi se ovdje bavimo s pandemijom koja je blokirala čitav svijet", rekao je Capak te dodao kako nisu hrvatski epidemiolozi izmislili mjere poput covid-potvrda, lockdowna ili cijepljenja.

"To čitav svijet koristi u borbi protiv pandemije pa nastojimo koristiti i mi", rekao je Capak.

'Otkazi su neminovna posljedica za one koji ne poštuju zakone'

Potvrdio je da će biti sankcija za one koji nemaju potvrdu. "To se može tolerirati nekoliko dana, da se ljudi snađu, testiraju ili cijepe. Nakon toga slijede sankcije. Mi smo protiv sankcija, da ljudi dobiju otkaze, međutim, to je neminovna posljedica ako netko ne poštuje zakone", rekao je Capak.

Na pitanje koliko će dugo država plaćati testiranja necijepljenjima, odgovorio je "kraće od mjesec dana".

'Sigurno će usliejditi proširenje covid-potvrda'

Što se tiče proširenja covid-potvrda na kafiće, restorane i šoping centre, Capak kaže kako se o tome svaki dan razgovara, no odluka još nije donesena.

"Sasvim je sigurno da će proširenje COVID potvrda uslijediti. Sigurno neki od ovih objekata i aktivnosti će biti razmatrani", rekao je Capak.