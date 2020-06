CAPAK OTKRIO KAKO JE ODBIO HDZ I ŠTO GA JE ‘OSOBNO STRAŠNO POVRIJEDILO’: ‘Zagrizao sam tu udicu… Tražilo se da ispadnem idiot’

Capak je otkrio i koje mjere planiraju popustiti u skorije vrijeme

Ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo i član Nacionalnog stožera koji se bori protiv koronavirusa Krunoslav Capak u intervju za tportal je kazao kako su mu ponudili mjesto na listi HDZ-a.

“Meni je bilo postavljeno direktno pitanje jesam li zainteresiran za to da uđem u politiku na način da budem na nekoj izbornoj listi. Odgovorio sam: Ne. To je bilo ujutro. Popodne su me pitali: A što ako vam gospodin Plenković ponudi nešto? Hoćete li ga odbiti? Nisam mislio na listu, nego ako mi gospodin Plenković ponudi da vodim i dalje ovaj zavod ili da organiziram javno zdravstvo onako kako mislim da treba te da riješim problem HZJZ-a koji je na četiri lokacije u Zagrebu i nema riješeno pitanje infrastrukture, što je ovaj potres i dokazao. Dakle nisam mislio na politiku, nisam mislio na liste. Mislio sam, ako mi ponudi nešto, možda ću tražiti nešto za što mislim da treba napraviti”, rekao je Capak.

‘Zagrizao sam udicu’

Kazao je kako je “novinar nabacio udicu, a ja sam zagrizao” oko pitanja o samoizolaciji i izborima. Više mu se to, kaže, neće dogoditi. “Osobno me to strašno povrijedilo jer sam deset minuta prije konferencije zvao hitnu pomoć da mi voze mamu u bolnicu, a ja sam nosio holter jer sam imao problema sa srcem.”

Kazao je kako je prošle godine ugradio tri stenta i kako mu se se situacija bila pogoršala. “Tražilo se da Capak nešto krivo kaže i u svakoj rečenici tražilo se nešto za naslov da ispadnem idiot”.

‘Praljak je bio velik čovjek’

Komentirao je i svoju raniju izjavu kako se fotografirao sa generalom Slobodanom Praljkom koji je nakon što je osuđen za ratni zločin popio otrov i tako počinio samoubojstvo. “Praljak je bio zapovjednik obrane Sunje u trenutku u kojem sam došao ondje, 22. prosinca 1991., i postavio je obranu Sunje onako kako niti jedan svjetski general ne bi napravio. Imao je smisla za to i stvarno je bio velik čovjek. Ponosan sam na to”, rekao je Capak tportalu.

Na pitanje koj još mjere planiraju ukinuti u skorije vrijeme Capak je kazao kako pripremaju epidemiološki okvir za izbore i preporuke za sportska natjecanja s gledateljstvom. Kazao je i kako će sredinom lipnja pustiti natjecanja na otvorenom uz epidemiološke mjere, a razmatra se i okvir za mini kruzere.