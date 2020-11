CAPAK OTKRIO KADA MOŽEMO OČEKIVATI REZULTATE NOVIH, STROŽIH MJERA; Otkrio je i kada možemo očekivati rezultate cijepljenja

Treba računati na to da su potrebne dvije doze, a potrebno je i određeno vrijeme da se razvije imunitet

O novim, postroženim mjerama koje stupaju na snagu u nedjelju te stanju pandemije koronavirusa u Hrvatskoj, u RTL-u Danas govorio je ravnatelj HZJZ-a Krunoslav Capak.

Upitan smatra li da su mjere donijete prekasno i kada se očekuju rezultati istih, Capak je rekao kako već neko vrijeme govore da ako nam brojke neće stagnirati i padati da će se donijeti strože mjere.

Kaže i kako uvijek postoji mogućnost donošenja strožih mjera za županijske i lokalne stožere te naglasio kako imamo više od pola županija koje imaju strože mjere nego što su bile dosad u Hrvatskoj.

‘Inkubacija je pet-šest dana’

“Mjere ne mogu polučiti rezultate prije tjedan dana. Inkubacija ove bolesti je pet-šest dana. Tek za tjedan dana možemo očekivati neke rezultate”, kazao je.

Komentirao je i stanje u Varaždinskoj županiji. “Oni u ovom trenutku imaju najvišu incidenciju u Hrvatskoj. Dvostruko veću nego prosjek za Hrvatsku”, rekao je te dodao kako su oni odlučili uvesti strože mjere.

“Lokalni Stožer u suradnji sa županom je uočio da imaju neka žarišta i neke kritične točke koje treba zatvoriti na 14 dana”, kazao je Capak i dodao kako su donijeli strogi set mjera. Navodi kako to može biti i model za druge županije.

Zatvoreni noćni klubovi, noćni barovi i disco barovi

“Zatvorili su ugostiteljske objekte na 14 dana. Ako neka druga županija uoči da ima isti takav problem u ugostiteljskim objektima, naravno da je to moguće. U Hrvatskoj će od nedjelje biti zatvoreni noćni klubovi, noćni barovi i disco barovi, a drugi ugostiteljski objekti imaju ograničenje do 22 sata. Donesena je stroža mjera nego je bila prije i ima prostora i za još strože mjere”, rekao je šef HZJZ-a.

Na pitanje je li situacija pod kontrolom, s obzirom na rekordan broj preminulih, Capak je rekao: “Prije deset dana dva tjedna smo imali jako veliki rast. Taj rast je bio 80 do 100 posto brojki od prethodnog tjedna. U prošlom tjednu smo imali 4,4 posto rast, a u ovom 7,7 posto. Tada su se generirali ovi teži slučajevi koji se sada hospitaliziraju i koji idu na respirator i koji, usprkos trudu zdravstvenog sustava, neki i preminu”, rekao je i dodao da se nadaju da će im zbog toga što brojke stagniraju, stagnirati i broj hospitaliziranih i preminuli.

Kad možemo očekivati prva cijepljenja u Hrvatskoj?

Capak kaže kako su očekivali da će prvo cjepivo biti registrirano od AstraZeneca. “No, sada je izgledno da će se ipak prvo registrirati Pfizerovo. Oni su ušli u proces ubrzane registracije koji će vjerojatno trajati tri do četiri tjedna. A potom će trebati neko vrijeme da se cjepivo distribuira i dođe do nas. Prema našem planu cijepljenja, ono će početi odmah, nadamo se da će to biti brzo iza Nove godine odnosno u prvom kvartalu druge godine. Ali treba računati na to da su potrebne dvije doze. Odnosno nulti dan i onda plus 30 dana. I potrebno je određeno vrijeme da se razvije imunitet. Znači rezultate od cjepljenja i ovog cjepiva možemo očekivati tek na proljeće”, zaključio je Capak.