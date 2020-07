CAPAK OTKRIO HOĆEMO LI OPET U KARANTENU I ŠTO ĆE BITI SA SVADBAMA I NOŠENJEM MASKI: ‘Moramo pripremiti našu populaciju za jesen’

Ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo poručio je kako Nacionalni stožer civilne zaštite neće ograničavati ili zatvarati ništa u Hrvatskoj, već će izdavati nove preporuke i raditi na edukaciji građana o nošenju zaštitnih maski

U posljednja 24 sata u Hrvatskoj su zabilježena 53 nova slučaja zaraze koronavirusom te jedna smrt, čime je nastavljen povećani val zaraze. Najnovija zbivanja s epidemijom u zemlji i potencijalne nove upute Nacionalnog stožera civilne zaštite prokomentirao je ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, Krunoslav Capak. Najprije se osvrnuo na novo žarište u Kutini, koje je nastalo nakon većeg obiteljskog okupljanja.

“Dakle, Kutina je malo, novo žarište, imamo 12 oboljelih koji su bili na jednoj proslavi na jednom OPG-u. To je jedno malo žarište, mi pretpostavljamo da neće tu biti novih oboljelih, prošlo je već neko vrijeme od događaja. Znali smo da će nam se događati takozvani klasteri, ta mala žarišta, ali nismo očekivali da će nam se događati tako žestoko kao što nam se događaju. Ali to je ta druga faza koronavirusa gdje mi nećemo karantenizirati Hrvatsku, nećemo zatvarati aktivnosti, gospodarstvo, nego nastojimo na neki način ograničiti izvore zaraze”, rekao je Capak za RTL.

DAN NAKON IZBORA, BEROŠ VEĆ NAJAVIO MOGUĆE RESTRIKCIJE: ‘Nije dobro, imamo problem s obiteljskim okupljanjima’

Stižu nove preporuke za vjenčanja

No, nisu samo obiteljska okupljanja problematična. Mnogi zazivaju ponovne restrikcije broja okupljenih na vjenčanjima, koja su se posljednjih tjedana pokazala kao veliki izvor zaraze.

“Poznata je činjenica da je bilo nekoliko vjenčanja gdje se dogodilo više zaraza. Danas primamo vijesti od prošlog vikenda, što se događalo. Stožer je danas na široko raspravljao o toj temi i odlučili smo da u ovom trenutku nećemo ograničavati, nećemo zatvarati, nismo ni mislili, nego da ćemo razmisliti o novim preporukama, o tome da se vodi evidencija, da se daju preporuke da se međusobno ne rukuje, ne čestita, ne ljubi, da ne budu pladnjevi, nego da se individualno dijeli hrana. Te će preporuke do kraja tjedna biti gotove i nadamo se da će već ovaj vikend biti implementirane”, rekao je Capak te dodao da zasad neće biti smanjenja broja ljudi na svadbama: “Razmišljali smo i o tome, ali to je jako teško, ljudi su već uplatili, dali kapare i žale nam se da to nije način na koji se radi. Nažalost, epidemija nam je skočila i razmišljamo o tim mjerama. Zasad smo odlučili da nećemo smanjivati broj sudionika, ali to je uvijek na stolu. Zasad preporuka, ne ograničenje.”

Jedno od žarišta koronavirusa su i noćni klubovi, no unatoč tomu Capak ih još ne namjerava zatvoriti: “Pažljivo pratimo situaciju, taj se broj smanjio, a s druge strane su kontrole urodile plodom pa nemamo više izvještaje da se nešto negativno događa ili da se ljudi ne drže mjera. S odlukom o zatvaranju na nacionalnoj razini ćemo pričekati.”

BEROŠ: ‘Intenzivno razmišljamo o zabrani vjenčanja na području cijele RH’; Pogledajte što se točno dogodilo na jednoj svadbi

‘NOSITE MASKE’: Capak upozorio na potencijalna nova žarišta zaraze i tvrdi da su sinoć u većini stožera ‘stvari izmakle kontroli’

Videospotovi o maskama

Iako su zaštitne maske jedna od osnovnih epidemioloških mjera u borbi protiv koronavirusa, njihovo je nošenje zasad obvezno samo u javnom prijevozu. Capak kaže da nacionalni stožer razmišlja dugoročno o mjerama koje bi uključivale i maske, a spomenuo je i edukacije i video-spotove o maskama.

“Sad razmišljamo o jeseni, o drugom valu, što nas čeka kad dođu i druge respiratorne infekcije. Svjesni smo da ćemo morati pripremiti našu populaciju da će se najesen maske morati nositi puno šire nego sada. Provest ćemo komunikaciju, edukacije, razmišljamo o snimanju spotova da educiramo ljude što znači maska, kako štiti ljude, kako se upotrebljava. Sad ostajemo na obvezi u sredstvima javnog prijevoza, a mi preporučamo da se nose puno šire”, rekao je.

Smatra da represija ne donosi ništa dobro te da će edukacijom i preporukama postići da što veći broj ljudi nosi maske. Ali ako to ne bude tako, Capak ima spremno rješenje: “Ako neće, onda ćemo to uvesti kao obvezu.”

Roditelji djece koja se nalaze na liječenju u bolnicama od Stožera već tjedan dana traže produljenje trajanja posjeta na više od trenutno dozvoljenih 15 minuta. Capak kaže da će se to promijeniti.

“O tome se razgovaralo. Odluke je donesena u skladu s epidemiološkom situacijom i mogućnosti zdravstvenih ustanova da omoguće takve susrete. Sigurno je da će se ta odluka mijenjati, ne znamo koji dan, moramo iskomunicirati s ravnateljima koji to onda moraju organizirati”, zaključio je Capak.

BEROŠ POTVRDIO DOBRU VIJEST ZA RODITELJE: Omogućit će se bolnički posjeti djeci, ali najviše 15 minuta

RODITELJI BUBNJALI PRED MINISTARSTVOM ZDRAVSTVA: Malo im je 15 minuta s djecom u bolnici: ‘Cijeli će život imati traume…’

Situaciju s koronavirusom u Hrvatskoj i svijetu iz minute u minutu možete pratiti OVDJE.