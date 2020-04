CAPAK OTKRIO HOĆE LI UČENICI USKORO U ŠKOLSKE KLUPE: ‘Planovi postoje, mislimo da se neki trebaju vratiti, a neki ne’

“Koji će to točno period biti kad će se učenici vraćati u škole i djeca u vrtiće, ovisi o epidemiološkoj situaciji i dogovoru Vlade i kriznog stožera”, kaže Capak

Ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, Krunoslav Capak, komentirao je mogući povratak učenika u škole i djece u vrtiće:

“Neki vrtići i škole od prvog do četvrtog razreda i dalje rade, jer roditelji nemaju gdje ostaviti djecu. Koji će to točno period biti kad će se učenici vraćati u škole i djeca u vrtiće, ovisi o epidemiološkoj situaciji i dogovoru Vlade i kriznog stožera. Planovi za to postoje. Ako se epidemiološka situacija poboljša, ako bude kontinuirano takva, mi ćemo naravno porazgovarati i o tome”, rekao je Capak.

“S obzirom da ova e-škola ide jako dobro, mi mislimo da za neke nije potrebno da se vraćaju u škole i da školska godina može završiti i bez povratka u škole, ali za neke, mislimo na maturante i djecu koja trebaju pomoćnike, mislimo da se trebaju vratiti, ali sve to će biti u dogovoru”, rekao je Capak.

