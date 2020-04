KRUNOSLAV CAPAK OTKRIO PRIJETE LI MU SMRĆU: ‘Dobio sam puno neugodnih mailova da sam Hitler današnjice, da teroriziram narod’

‘Djeca puno lakše prebolijevaju koronavirus. I transmisija ide teže, očito treba biti veća infektivna doza, a i simptomi kod djece su blaži’

Krunoslav Capak, ravnatelj HZJZ-a i član Nacionalnog stožera, gostovao je na N1 televiziji gdje je odgovarao na pitanja gledatelja i čitatelja. Komentirao je najavljeno vraćanje u školske klupe, rekavši da su napravili draft verziju uputa. “Odluka o povratku djece u školu nije na epidemiolozima nego na resornom Ministarstvu. Djeca puno lakše prebolijevaju koronavirus. I transmisija ide teže, očito treba biti veća infektivna doza, a i simptomi kod djece su blaži.”

Na pitanje ima li nagovještaja turističke sezone i koliko je realna zamisao “covid putovnica”, kaže da Hrvatska s obzirom na povoljnu epidemiološku situaciju ima brojne komparativne prednosti u odnosu na druge zemlje koje su nam konkurentne u turizmu. “Ako epidemiološka situacija ostane povoljna, postoji mogućnost da nam dođu auto-turisti, koji bi mogli popuniti sezonu. No to ovisi i o epidemiološkoj situaciji u tim zemljama, o tome hoćemo li ih mi prihvatiti.”

Dok je u Njemačkoj obavezno nošenje maski, u Hrvatskoj je to preporuka. “Mi smo preporučili korištenje maski, široko smo to komunicirali. Tražili smo od organizatora javnog prijevoza da na vrata stave natips da se preporuča nošenje naski, očekujemo da će to građani prihvatiti. Moguće je da se uvede i obveza ukoliko to bude potreba.”

Ne preporuča organiziranje festivala do srpnja

Festivalska industrija ogroman je pogon, zahtijeva i temeljite pripreme mjesecima unaprijed, planira se angažman osoblja, oni u ovim trenucima nisu sigurni što im je činiti. Stoga mnoge zanima koliko je izgledno da se do 1. srpnja dozvole okupljanja na otvorenom. Capak je rekao kako ne bi do srpnja to preporučio, nego bi preporučio da se dotad odustane od toga. Sve će ovisiti o epidemiološkoj situaciji.

Novinarka N1 je postavila pitanje smatra li da se Stožer ponekad vodi dvostrukim kriterijima, pa su mise i javni prijevoz dozvoljeni, ali nisu dozvoljena okupljanja u klubovima, kino projekcije, koncerti, kazališne predstave. “Možemo li u fazama ili moramo sve uvoditi odjednom. Mi smo odlučili da idemo u fazama. Ovo što ste nabrojali smatra se veći rizik, sad smo pustili manje rizične mjere… Raspravljali smo o otvaranju drive-in kina i mislimo da je to inovativna i dobra ideja. Tko god ima neku inovativnu ideju, mi ćemo to pustiti”, kaže Capak.

Poruka “Ostani doma”, kaže, vrijedi i dalje za starije osobe i za kronične bolesnike, kao i za sve druge kategorije osim ako netko mora na posao ili ako je nešto od velike važnosti. “Imate prijedlog da damo neki drugi slogan? Možemo razgovarati o tome da ga promijenimo, ali i dalje stoji da treba što više ostajati doma.”

Na pitanje zašto se drugi val epidemije koronavirusa očekuje na jesen, Capak tvrdi da nitko ne zna, a tko kaže da zna “laže”. “Postoje pretpostavke. Očekujemo da će se transmisija smanjiti tijekom ljeta, a onda dolazi hladnije vrijeme i smatra se da će na jesen biti drugi val. Ako ne nestane u međuvremenu, ne mutira i da nismo stekli kolektivni imunitet.”

Dobiva puno neugodnih mailova

Praktički prvi epidemiolog Njemačke Drosten boji se novog jesenskog vala, jer kako kaže, možete imati R u prosjeku 0,2, ali to ne govori ništa o džpovima zaraze koji se za tren mogu proširiti. Tvrdi i da sada imamo dokaze da se gotovo pola infekcija dogodi prije no što prenositelj razvije simptome, a ljudi su zarazni dva dana prije toga. “To je sve više-manje poznato. Virus nam čini dosta komplikacija jer se vi bez simtpoma ne možete znati da ste širitelj i zato su važne mjere fizičkog distanciranja.”

Na komentar novinarke da on dobiva i prijetnje smrću, Capak je rekao: “Ja nisam dobio prijetnje smrću, dobio sam puno neugodnih mejlova da sam Hitler današnjice, da teroriziram narod. Nisam dobio prijetnje smrću. Jučer sam pet minuta prošetao gradom i ljudi su me srdačno pozdravljali.”

O političkim ambicijama

Upitan ima li političke ambicije kaže da nema. “Nemam političkih ambicija, imam 35 godina iskustva na području epidemiologije i namjeravam nastaviti karijeru epidemiologa… Ne očekujte me na listi HDZ-a, ja sam tu postavljen kao stručnjak i želim se baviti strukom.

Kritike dijela oporbe i nekih medija da se nacionalni stožer pretvorio u predizborni, odlučno negira. “Ne prihvaćam tu kritiku! Mi smo krizni stožer koji je Vladin i naravno da moramo surađivati. Da nema epidemije ne biste me vidjeli na press konferencijama kao što me niste ni prije viđali. Da je epidemija završila, ne bih ovdje sjedio s vama.”

“Mislim da je previše medijske pažnje, no dok god me zovete da nešto prenesem javnosti, ja se moram odazvati. Imam ja i drugog posla. No to situacija od nas zahtijeva, i ne bih volio da itko tu stavlja previše politike… O datumu izbora odlučit će politika, struka će dati okvir, uvjete za izbore… to je naš posao. O datumu izboru nemam pojma”, kaže Capak.

