CAPAK OTKRIO DETALJE O NOVIM MJERAMA: Ne preporučuje niti ‘kaubojski ples’, a pazite koje pravilo vrijedi u moru

Capak kaže da ljude koji ne nose maske treba na to upozoriti da ju stave

Koronavirusom u zadnja 24 sata zarazilo 92 ljudi. A Stožer je odmah postrožio pravila o maskama, od danas su obavezne i u banci i u pošti, moraju ih nositi doslovno svi koji rade sa strankama. I frizeri, pedikeri i službenici na šalterima, svi oni za koje je dosad postojala samo preporuka da nose maske: sada postoji obaveza. To vrijedi i za one koji usluge pružaju, ali i za korisnike. U Stožeru kažu da bi brojke zaraženih konačno trebale početi padati, i da smo sada na vrhuncu.

U RTL Direktu je gostovao ravnatelj HZJZ-a Krunoslav Capak koji je na početku objasnio kako nema potrebe za nošenjem maski tijekom intervjua budući da se radi o velikom prostoru te da se drže na distanci.

Capak kaže da ljude koji ne nose maske treba na to upozoriti da ju stave. Kaže da je od kolega čuo da se to događa, a za situaciju u Crikvenici gdje su se dvije žene fizičke obračunale zbog maski kaže da je ipak ekstremna.

“Mi smo za edukaciju, upozoravanje, apel, nismo za prisilu, represiju i naplaćivanje kazni. Te mjere uvijek stoje na raspolaganju, ako će biti potrebno, ali ja se nadam da neće.”

‘Mi epidemilozi nismo stručnjaci za represiju’

Kaže da zasad nisu propisali kazne za one koji se ne drže mjera. Kazna, dodaje, postoji i moguće ju je naplatiti.

“Ja mislim da će donošenje obveze i trajna edukacija i apeliranje uroditi plodom i da kazna neće biti potrebna”.

Ukoliko turisti u kafiću ne žele staviti masku, Capak kaže da ih najprije treba upozoriti, a potom odbiti poslužiti ih.

“Mi epidemilozi nismo stručnjaci za represiju. Sigurno postoji način da se to riješi putem inspekcije ili policije”.

Nakon donošenja odluka Stožera, Capakov mail zatrpale su razočarane mladenke. Na upit jesu li se sada smirile, kaže da ne zna na to odgovoriti budući su mail ugasili.

“Mi smo morali ugasiti taj mail jer je bilo nemoguće pročitati sve te poruke. Ja sam ispočetka odgovorio na svaki mail barem rečenicu, no u jednom momentu je to postalo nemoguće, i moje tri tajnice nisu uspjele pročitati sve mailove koji su došli. Sad moje tajnice na drugu adresu primaju poruke i meni prenose samo ono na što moram odgovoriti”.

‘Ne želimo dodatna ograničenja’

Kaže da se velika okupljanja održavaju po pravilima tako da tamo gdje je više od 100 ljudi moraju to prijaviti lokalnom Stožeru civilne zaštite, a on može organizirati nadzor da li se mjere poštuju.

“Naravno da mi ne želimo smanjivati broj ljudi, ne želimo dodatna ograničenja. Mi smo napravili novu preporuku koja je restriktivna. Pa recimo ples. Nismo rekao vlakić… kaubojski je otprilike isto to. Mi to ne bi preporučili jer ljudi dolaze u bliski kontakt, ubrzano dišu gdje se stvara velika količina aerosola. Ako je tamo asimptomatska ili bolesna osoba, može zaraziti veliki broj ljudi. Mi to u ovom trenutku ne preporučamo. Korona će jednog dana proći pa ćemo se vratiti vlakićima i kaubojskim plesovima”.

KOLIKO HRVATSKA DANAS IMA ZARAŽENIH? Stožer tvrdi 92, a na grafu službene Vladine stranice stoji sasvim druga, veća brojka

Epidemiolog Kolarić smatra da bi se sportska natjecanja, koncerte i velika okupljanja trebalo ograničiti. Capak kaže da su propisali strogi epidemiološki okvir za natjacanja s gledateljima.

“Zadnja natjecanja su se ljudi većinom držali tih mjera. Većina mjesta gdje se natjecanja održavaju su veliki prostori, ljudi drže distancu, u zatvorenim prostorima nose masku. Nije potrebno to ograničavati. Većina liga i natjecanja završavaju za tjedan ili deset dana. Na jesen ćemo vidjeti sukladno situaciji”.

Kako se ponašati na plaži

Capak kaže da na plažu ne treba nositi masku, a najbitnija mjera je fizička distanca od 2 metra koju treba držati i u moru.

Đikić smatra da treba testirati barem dio turista koji ulaze u Hrvatsku.

“Mi smo za ljude iz trećih zemalja uveli ili da imaju test illi idu u samoizolaciju. Za zemlje EU nema ograničenja. Mi ne vidimo puno smisla u nasumičnom testiranju, ono bi trebalo biti za osobe koje su sa povećanim rizikom ili za koje se može postaviti sumnja na infekciju. Postoje prigovori da se premalo testira. Mi napravimo 1700-1800 testova dnevno.”