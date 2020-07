CAPAK OPISAO KAKO ĆE IZGLEDATI PLES NA SVADBI: ‘4 kvadratna metra po plesaču, ples treba biti individualan…’

Krunoslav Capak je najavio da će postrožiti epidemiološke mjere za sva okupljanja: ‘Postojala bi obaveza da se skup prijavi Civilnoj zaštiti, ako ima više od 100 ljudi, a Civilna zaštita će organizirati nadzor’

Ravnatelj Zavoda za javno zdravstvo Krunoslav Capak u objasnio je u razgovoru za Dnevnik Nove TV kakve će biti nove epidemiološke mjere vezano za okupljanja. Kaže da su razgovarali o tome da se ograniči broj sudionika na svadbama, no najvjerojatnije će ostaviti broj, ali uvesti preporuku za sva okupljanja, svadbe, pričesti, krizme i postaviti malo strože mjere.

“Postojala bi obaveza da se skup prijavi Civilnoj zaštiti, ako ima više od 100 ljudi, a Civilna zaštita će organizirati nadzor. To će biti neke mještovite inspekcije i nadzirati da li se okupljeni drže propisanih mjera”, rekao je Capak.

Preporuke za ples

Nove preporuke će, kaže, sadržavati uputu za ples. “Podij treba biti dovoljno velik, 4 kvadratna metra po plesaču. Ples treba biti individualan i to bi se sve nadziralo. Svima je u interesu, i onima koji organiziraju i onima koji dolaze da se nitko ne zarazi”, rekao je Capak.

Rekao je da je jedna od glavnih tema razgovora bila i obveza nošenja maski. “Mi za sad imamo obvezu nošenja maski samo u javnom prijevozu, a to bi bilo prošireno i na neke druge zatvorene prostore, no još ne znamo koje. Uglavnom one u kojima je veći broj ljudi gdje je teško držati distancu”, pojasnio je.

Mjere na granicama

Što se tiče mjera na granicama sa susjednim državama, kaže da granice nisu otvorene te da su još 26. lipnja donijeli mjere. “Djelimo zemlje na EU i treće zemlje za koje postoji ograničenje osim za neke izuzetke, a sada se razmatra da se za te izuzetke donesu posebne mjere. To vrijedi za sve treće zemlje”, rekao je.

Capak je najavio da će cijene testova na koronavirus biti niže te da se razmatra revidiranje cijene reagensa i rada koje su u početku bile visoke. “Svakako možemo očekivati niže cijene”, rekao je za Dnevnik Nove TV.

