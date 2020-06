CAPAK OPISAO GDJE SE IZLOŽIO VIRUSU: ‘Moj slučaj pokazuje da ne možete znati tko se nalazi među vama’; Otkrio i hoće li se postrožiti mjere

“U idućih nekoliko dana ćemo vidjeti kakva je situacija i trendovi, koliko je oboljelih i odakle dolaze i onda će se ponovno diskutirati o strožim mjerama’, rekao je

“Saznao sam da je osoba s kojom sam bio u kontaktu pozitivna na koronavirus u četvrtak u 17 i 15, kada sam dobio spisak osoba koje su pozitivne, ali u tom momentu, iako mi je bilo poznato ime i prezime, još nisam znao radi li se o toj osobi s kojom sam se susreo u ponedjeljak, a u međuvremenu sam dao intervju za N1 i RTL i kad sam se vratio sam provjerio i ustanovio da se radi o osobi koja je bila prisutna na press konferenciji u Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo u ponedjeljak”, kazao je Capak za RTL.

Sastanak na kojem je Capak došao u kontakt sa zaraženom osobom bila je press konferencija o projektu sa studentima medicine o značaju cijepljenja protiv HPV-a. Skup je bio organiziran po epidemiološkim propisima, istaknuo je Capak. “Nismo bili u bliskom kontaktu, no kako su vrata i prozori bili zatvoreni zbog jakog pljuska u tom trenutku, tako prema pravilima ako više od 15 minuta boravite u zatvorenoj prostoriji s osobom koja je pozitivna, trebate ići u samoizolaciju 14 dana”, pojašnjava.

CAPAK I NJEGOVA ZAMJENICA NISU ZARAŽENI KORONOM: HZJZ otkrio detalje o konferenciji na kojoj su bili; o svemu se oglasio i Beroš

‘Nije mogao ni znati da će oboljeti’

“Dogodio se jedan peh da smo na tom sastanku imali osobu koja nije ni mogla znati da će oboljeti. Dobila je temperaturu u utorak navečer, 36 sati nakon susreta. Kako je odgovorna osoba, u srijedu ujutro je otišla liječniku koja ju je uputila na testiranje”, rekao je dodajući da su svi koji su nazočili sastanku obaviješteni.

Odmah se testirao, s obzirom na brojne kontakte koje je imao u međuvremenu, jer u slučaju da je on pozitivan i osobe s kojima je bio u kontaktu trebale bi ići u samoizolaciju, a u slučaju da je negativan, onda ne moraju u izolaciju, “čak i ako ja obolim”, dodao je. Pojasnio je kako su svi skupovi na kojim je bio nakon presice na kojoj se zarazio organizirani u skladu s epidemiološkim mjerama i da njegovi kontakti ne bi trebali u izolaciju.

“Svejedno, trebalo bi pažljivo razmisliti, da sam bio pozitivan, tko bi od njih trebao u samoizolaciju, jer sam dao nekoliko intervjua gdje su me novinari radijski snimali iz blizine manje od dva metra, oni bi trebali u samoizolaciju – no kako sam negativan, nitko od njih ne treba razmišljati o samoizolaciji jer sasvim sigurno nisam u to vrijeme bio zarazan. Imao sam i sastanak ravnatelja svih Zavoda za javno zdravstvom, ali ni oni ne moraju u samoizolaciju”, pojašnjava.

“Ja se osjećam dobro, nemam simptome, napravio sam test, negativan sam i nadam se da će tako i ostati”, dodao je.

‘Situacija pod kontrolom’

Upitan možemo li očekivati postrožavanje mjera, Capak je kazao da su epidemiološke mjere i dalje na snazi te da njegov slučaj najbolje pokazuje da se nikad ne može znati tko je sve u vašoj blizini i hoće li razviti simptome.

“To treba razumjeti i mi to već četiri mjeseca kroz medije i naše stranice i edukacije govorimo. Važno je da se držimo tih mjera koje je epidemiološka struka propisala”, ponavlja. Ipak, ističe kako 11 novih slučajeva nije ništa dramatično te kako epidemiolozi uspješno “love” kontakte i stavljaju ih izolaciju te kako je zahvaljujući mjerama situacija pod kontrolom.

Ipak, zatvaranje granica prema BiH i Srbiji ne isključuje i kaže kako o tome razmišlja i Hrvatska.

“U idućih nekoliko dana ćemo vidjeti kakva je situacija i trendovi, koliko je oboljelih i odakle dolaze i onda će se ponovno diskutirati o strožim mjerama na granici. To je uvijek na stolu.”