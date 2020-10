CAPAK OBJAVIO VIJEST KOJA ĆE RASTUŽITI MLADE: ‘Bit će novih ograničavanja okupljanja, a u to ulaze i okupljanja ispred HNK’

‘Mi smo obećali da ćemo do kraja tjedna završiti draft verzije novih preporuka, a nakon toga ćemo još kratko prodiskutirati to s glavnim akterima tih mjera i nakon toga će one biti donesene kao odluke’, rekao je Capak

U Hrvatskoj je danas srušen rekord dnevno oboljelih od koronavirusa. O tome i o sljedećim potezima Stožera civilne zaštite u RTL-u Danas govorio je šef HZJZ-a Krunoslav Capak.

Capak je otkrio kako o uvođenju novih mjera Stožer razgovar posljednjih tjedan dana, a pritom su se sasatli s predstavnicima HBK, ugostiteljima i stožerom Grada Zagreba.

Maske u svim zatvorenim prostorima

“Sigurno je da ćemo uvoditi obavezno nošenje maski u svim zatvorenim prostorima kao i na otvorenima gdje nije moguće držati distancu, a razgovaramo i o ograničenju okupljanja”, rekao je Beroš.

“Mi nismo donijeli mjere, ali razgovaramo o njima. Imali smo u ovih tjedan dana čitav niz sastanaka na kojima smo razgovarali o mjerama s biskupima i različitim tipovima ugostitelja. Razgovarali smo o svim mogućim mjerama, tome koji su njihovi problemi u provedbi mjera i o tome kako bi oni ograničili širenje koronavirusa”, objasnio je.

Ograničenje broja ljudi na okupljanjima

“Vrlo je izgledno da će se kao mjera donijeti nošenje maski u svim zatvorenim prostorima i na otvorenim prostorima gdje se ne može izbjeći bliski kontakt. Vrlo je izgledno da će se ići na ograničenje broja ljudi na različitim okupljanjima”, rekao je šef HZJZ-a.

Objasnio je kako sada postoji čitav niz vertikalnih propisa koji govore o različitim okupljanjima poput krizmi i vjenčanja, no sada će se donijeti jedna horizontalna mjera o ograničenju okupljanja iznad kojeg broja će organizator biti odgovoran za provođenje mjera. Isto će vrijediti i za okupljanja koja dosad nisu bila obuhvaćena sadašnjim propisima, uključujući i ona na otvorenom.

I okupljanja ispred HNK će podleći mjerama

“Primjerice u Bogovićevoj ulici o čemu se danas razgovaralo na nacionalnom stožeru. U to ulaze i okupljanja ispred HNK”, pojasnio je Capak.

“Mi smo obećali da ćemo do kraja tjedna završiti draft verzije novih preporuka, a nakon toga ćemo još kratko prodiskutirati to s glavnim akterima tih mjera i nakon toga će one biti donesene kao odluke”, rekao je Capak.