JE LI OVO PREKRETNICA? Krunoslav Capak objavio: ‘Ako se cijepite Astrazenecom, vjerojatno nećete morati nositi masku’; Objasnio je i zašto

“U međuvremenu smo saznali da AstraZeneca ima neka istraživanja koja pokazuju da njihovo cjepivo štiti i od transmisije virusa”, rekao je Capak

Na današnjoj press konferenciji Nacionalnoga stožera civilne zaštite govorilo se o novim sojevima koronavirusa, kao i o cjepivima.

“Do sada imamo 11 potvrđenih slučajeva. Ono što bi možda trebalo reći, a to je potpuno novo, HZJZ je uveo tzv. screening test na nove varijante. Jučer smo testirali 17 uzoraka, a za 10 od njih sumnjamo da su nove varijante. To nije potvrda, to je sumnja. Sve smo te uzorke uputili kod kolege Kurolta u Infektivnu kliniku na potvrdu”, kazao je Capak.

“Sve što je neprovjereno ne dolazi u obzir”

Komentirao je i stanje s cjepivima.

“Sljedeći tjedan standardno dolazi 23.400 doza Pfizera. Danas imamo potvrdu od Moderne, 25. veljače će stići 16.800 doza. I od AstraZenece, danas je stiglo 33.600, a u četvrtom tjednu veljače još 52.658 dodatnih doza. Do kraja trećeg mjeseca će to biti oko 700 tisuća doza ako svi ispune obveze koje su preuzeli. Završetak druge faze teško je predvidjeti, znamo da u toj skupini pripada 1,2-1,3 milijuna ljudi. Ne znamo koliko ih se u ovom trenutku želi cijepiti. Uskoro će početi raditi platforma za cijepljenje, tad ćemo moći biti puno sigurniji i znati koliko se osoba iz druge faze želi cijepiti. Tada ćemo moći preciznije procijeniti”, kazao je Capak.

Ovih dana je bilo puno govora o naručivanju ruskog cjepiva Sputnik V.

“Sve ovisi o dinamici pristizanja cjepiva koje je dogovorila Europska komisija. Znamo koji je modalitet ruskog cjepiva, ako ono nije odobreno od Europske agencije za lijekove, HALMED bi određenom metodologijom mogao provjeriti dokumentaciju i interventno bi mogli nabaviti takvo cjepivo. To je jedna mogućnost koju razmatramo i obratili smo se ruskim zdravstvenim vlastima s traženjem da nam dostave određenu dodatnu dokumentaciju. Slično su napravile i druge zemlje. Naše je nastojanje da za građane napravimo sve ono što je moguće u kontekstu ponude na tržištu. Sve ono što je neprovjereno ne dolazi u obzir, moramo biti oprezni”, kazao je Beroš.

“Nećete trebati nositi masku”

Novinari su članove Stožera pitali kako oni vide rasplet situacije nakon što procijepimo dovoljan dio stanovništva.

“Jako je teško procijeniti kad će se to dogoditi. Ali kad procijepimo jedan veći dio populacije i ako uzmete u obzir da mi imamo i nešto osoba koje su preboljele covid. Mi zapravo ne znamo koliko traje taj imunitet i, pogotovo kod asimptomatskih, je li on zaštitni ili nije. Isto tako, s obzirom da su cjepiva kratko u testiranju i uporabi, ne znamo koliko će trajati imunitet od cjepiva.

U svakom slučaju, kada nam naraste broj imunih, bilo da su preboljeli bolest ili da su cijepljeni, neće biti toliko osjetljivih osoba u populaciji da bi se virus mogao širiti u populaciji i raditi velike probleme”, kazao je Capak.

Dodao je da očekuje da će pred ljeto situacija biti puno bolja.

“U međuvremenu smo saznali da AstraZeneca ima neka istraživanja koja pokazuju da njihovo cjepivo štiti i od transmisije virusa. Dakle, ako se cijepite AstraZenecom onda vjerojatno nećete trebati nositi masku jer vam se virus ne može replicirati na sluznici nosa. Takvu informaciju za druga cjepiva za sada nemamo, ali očekujemo da će s većim brojem cijepljenih doći i istraživanja i znanstvenih podataka na temelju kojih ćemo moći donositi odluke o popuštanju mjera”, kazao je Capak.

Podsjetimo, zadnjih nekoliko mjeseci govori se da su maske obavezne i nakon cijepljenja, kao i za one koji su već preboljeli covid-19, budući da se virus zadržava u sluznici pa bi ga se tako ipak moglo prenositi na druge.

