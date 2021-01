CAPAK OBJAVIO LOŠE VIJESTI: ‘To nas jako razočarava i otežava nam planove’; Obavljeno o čemu će ovisiti putovanja

Jučer je zabilježeno 448 novih slučajeva zaraze virusom SARS-CoV-2 i 23 preminule osobe, čime je broj aktivnih slučajeva 2510, a preminulih 4882; na bolničkom liječenju su 1491 pacijent, od kojih je na respiratorima 139 ljudi, a oporavile su se 434 osobe

PRATITE TIJEK DOGAĐANJA:

Vlada SAD-a planira do ljeta imati dovoljno cjepiva za većinu Amerikanaca

7:05 – Bidenova administracija kupit će još 200 milijuna doza cjepiva protiv koronavirusa u pokušaju ispunjavanja obećanja novog predsjednika da će obuzdati pandemiju, rekao je u utorak visoki američki dužnosnik. Biden, koji je na dužnost stupio prošlog tjedna, u utrci je za obuzdavanje virusa dok brže šireće inačice prijete povećanim brojem smrtnih slučajeva diljem već teško pogođenih Sjedinjenih Država.

Dužnosnik koji nije želio biti imenovan kazao je da će vlada izvijestiti guvernere o svojim planovima da poveća količinu cjepiva koje ide tim lokalnim samoupravama na 10 milijuna doza tjedno tijekom sljedeća tri tjedna, u odnosu na trenutnih 8,6 milijuna, prenosi Reuters. Planiraju kupiti po 100 milijuna doza cjepiva Pfizera i Moderne, povećavajući ukupni broj doza na 600 milijuna, a isporuka se očekuje do ljeta. Kako bi bilo potpuno učinkovito cjepivo zahtijeva dvije doze po osobi što znači da bi s novom nabavom trebala biti pokrivena većina SAD-a s 331 milijun stanovnika.

Trendovi putovanja i u 2021. ovisni o ‘mogućnostima’ protupandemijskih mjera

7:05 – Trendovi putovanja u 2021. nisu se bitno promijenili te kao i u 2020. ovise o mogućnostima koje ‘pružaju’ protupandemijske mjere, no zanimanja za odmore ima, u čemu putnici preferiraju bliža odredišta na plaži ili planinama, pokazuje uz ostalo nova analiza o putovanjima njemačkog instituta FUR o kojoj su izvijestili u utorak.

Capak: ‘Teško da ćemo dobiti obećane doze cjepiva’

22:31 Ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Krunoslav Capak rekao je u utorak kako teško da ćemo dobiti obećane doze cjepiva, a naglasio je i kako je EU napravila sve da raspodjela bude pravedna prema broju stanovnika, no čini se “da do te pravedne raspodjele neće doći”. “Pfizer nam je smanjio broj doza za sljedeće tri isporuke. Ono što nam dolazi u sljedeća dva tjedna je smanjeno za 14 kutija, ukupno 975 doza. Mi smo dobili 11 kutija cjepiva manje, to nas razočarava i otežava nam provedbu plana cijepljenja. Sve količine koje imamo čuvamo za docjepljivanje”, rekao je Capak za središnji Dnevnik HTV-a. Ne zna se, kaže, kakva će biti distribucijska lista u ožujku. Nada se da će to biti značajno više, no “ne može znati unaprijed”.