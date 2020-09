CAPAK OBJAVIO KOLIKO JE LJUDI U HRVATSKOJ VJEROJATNO DOŠLO U KONTAKT S VIRUSOM: Procijenio i kada bi mogli postići imunitet

Krunoslav Capak tvrdi da je u Hrvatskoj oko 400.000 ljudi došlo u kontakt s koronavirusom te da bismo mogli postići imunitet krda tek sredinom sljedeće godine

Ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Krunoslav Capak rekao je za Dnevnik.hr da su serološka testiranja tijekom proljeća pokazala da je broj onih koji su bili zaraženi koronavirusom 25 do 30 puta veći od službeno potvrđenog broja zaraženih kojima je PCR testom potvrđena infekcija. “Oko 400.000 ljudi je u Hrvatskoj vjerojatno došlo u kontakt s virusom”, rekao je Capak.

Napomenuo je da će se serološka ispitivanja ponavljati te je otkrio da bi se u Hrvatskoj imunitet krda mogao postići tek sredinom sljedeće godine, odnosno kada više od 50 posto populacije dođe u kontakt s koronavirusom.

Težina bolesti

Capak je i objasnio što znači da je osoba preminula od koronavirusa s komorbiditetima. “Sasvim sigurno težina i dužina bolesti imaju utjecaja na pojavu onih najtežih oblika bolesti. To može biti i hipertenzija koja je bolest sama za sebe, ali je faktor za razvoj kardiovaskularnih bolesti. Ne mora to biti neka teška bolest, ali je komorbiditet. Trajanje bolesti sigurno ima utjecaja na kliničku sliku, pa i ishod same bolesti”, kaže.

Tvrdi da je situacija u školama zasad dobra. “Ako uspijemo održati ovaj tempo nastave sve će biti u redu do kraja školske godine”, zaključio je za Dnevnik Nove TV.

