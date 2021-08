Nakon više od devet mjeseci ugostitelji će otvoriti i svoja vrata, a ne samo terase. Iako je sve najavljeno prošloga tjedna, još uvijek je previše organizacijskih pitanja. Hrvatski zavod za javno zdravstvo izdao je preporuke tek u utorak oko 18 sati, odnosno svega 12 sati prije nego li se ta odluka može provesti u djelo.

"Hvala Bogu, napokon. Nakon devet mjeseci su krenule pripreme. Mi se nadamo da će se, kako je rekao ministar Beroš, mjere ukinuti do kraja", rekao je konobar Nikola Hrastinski.

I kavoljupci su dobili još jednu opciju, uz apstiniranje, sjedenje na terasi ili kavu za van. "Itekako sam zadovoljan. Zašto ne? Meni to paše, više volim biti unutra u kafiću bolje nego biti vani na kiši", rekao je Luka Perišić iz Rijeke.

Ugostitelji su se spremali tijekom cijelog dana. Od čišćenja i dezinfekcije, preko naručivanja robe, postavljanja stolova... "Već smo naviknuli da nam sve dolazi u zadnji trenutak međutim ako ćemo se držati onoga što je rečeno na sastanku i vjerujemo da će to biti na uputi, onda znamo koja će biti pravila ponašanja, ali nam par detalja nije jasno", poručuje predsjednica Nacionalne udruge ugostitelja Jelena Tabak.

Nema stajanja na šanku

Među mjerama su dezinfekcija na ulazu, nošenje maski do stola i toaleta, ograničen broj gostiju, provjetravanje, ali i zabrana stajanja na šanku. Iznenadilo je to ugostitelje.

"Pružamo nekakav ambijent i dajemo uslugu šanka i socijalizacije ljudi koji se žele družiti. Šank je mjesto okupljanja. To nije izmišljeno jučer, to je tako već 200, 300 godina", kaže ugostitelj Petar Čumandra.

Šef HZJZ-a Krunoslav Capak za RTL pojasnio je zašto se ne smije stajati za šankom. "Ta mjera je zapravo uvedena ne toliko radi šanka, nego radi toga što su ljudi stajali vani, dakle okupljali su se veće skupine ljudi koje su stajale vani i onda smo rekli da trebaju biti samo sjedeća mjesta jer je to okupljanje oko kafića, ne u kafiću", rekao je i dodao kako je dozvoljeno sjediti za šankom.

"Mora biti osiguran razmak od metar i pol, osim za članove istog kućanstva za koje ne treba biti osiguran razmak", poručio je i otkrio kako radno vrijeme ipak ostaje do ponoći.

Za docjepljivanje spremni

Poručio je i da covid potvrda traje devet mjeseci, iako je preporuka da se građani cijepe i prije, pogotovo ako su preboljeli zarazu. Naglasio je da se razgovaralo o njihovoj široj primjeni, ali ta odluka nije donesena. No, dijelu starijih građana uskoro istječu covid potvrde. Njima će se, otkrio je, one produljiti na 10 do 12 mjeseci.

"Poznata je stvar da bi bilo dobro da dođe nova varijanta cjepiva pa da onda cijepimo odnosno docijepimo s trećom dozom. Informaciju o tome kad bi to moglo biti još uvijek nemamo, ali imamo informaciju da će vrlo skoro Pfizer predati dokumentaciju EMA-i za docjepljivanje pa ćemo onda vidjeti kakve su oni studije proveli, koji su rezultati tih studija pa ćemo o tome znati više. Mi smo spremni da uvedemo docjepljivanje za one koje su imunokompromitirani i koji imaju slabiji imuni odgovor. To su kronično bolesne osobe i starije osobe. O tome intenzivno razgovaramo i o tome ćemo uskoro donijeti odluku", poručio je Capak na pitanje o uvođenju treće doze.

Situacija bolja nego lani

Tvrdi da je situacija drugačija nego lani, iako popuštamo mjere dok broj novozaraženih raste. "Naše brojke su dvostruko, a u nekim slučajevima i trostruko veće nego što je to bilo na početku 9. mjeseca prošle godine, jer je ovaj val počeo nešto ranije nego prošle godine. Osim toga imamo delta varijantu koja je puno zaraznija nego što su bile ove klasične varijante pa i alfa varijanta i zbog toga nam se sad događa ovaj veliki porast brojeva", smatra on.

Naglasio je da ipak imamo 50 posto cijepljenih odraslih i puno preboljelih: "Pa na određen način možemo si dopustiti da popustimo neke mjere, a kako će se situacija razvijati dalje, mi dnevno razgovaramo o tome. Ja mislim da su naše mjere prilično pogođene i balansirane", zaključio je.