CAPAK POJASNIO NOVA PRAVILA U SHOPPING CENTRIMA, A O KORONI NA BRAČU KAŽE: ‘Ljudi su tom čovjeku neprestano dolazili u posjet’

Navodi da je pacijent došao iz bolnice na Brač, a da je ostao u bolnici, virus bi mogao ostati u bolnici. Osim 22 slučaja uzeti su novi brisevi.

Situacija s izbijanjem žarišta koronavirusa na Braču nejasna je i za epidemiologe. Više o tome u Dnevniku Nove TV kazao je ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Krunoslav Capak.

“Ljudi su mislili da su sigurni i zbog toga neoprezno dolazili u posjetu i bili u kontaktu s tom osobom pa imamo 22 pozitivne osobe na Braču. To je upozorenje svima nama, da se takva situacija može vrlo brzo dogoditi ukoliko nismo dovoljno oprezni i ne poštujemo mjere koje cijelo vrijeme preporučamo”, kaže Capak napominjuči kako još nije posve sigurno je li spomenuti čovjek ujedno i nulti pacijent, ali da je to vrlo vjerojatno.

Najvjerojatnije se zarazio u bolnici

“Pacijent se najvjerojatnije zarazio u bolnici, ako je on taj nulti pacijent. Jer on je bio od 11. do 17. u bolnici i nakon toga je otpušten i najvjerojatnije je tamo bio u kontaktu s nekim tko je također, najvjerojatnije, asimtomatski pa se nije znalo da je pozitivan i sa sobom virus ponio na Brač”, objasnio je.

“S obzirom da pacijent nije imao tipične simptome za koronavirusnu infekciju i bio je tamo zbog kardioloških problema, a kasnije mu je postavljena dijagnoza plućne dijagnoze pa pretpostavljam da kliničari koji su se s njime bavili nisu smatrali da ga treba testirati na COVID-19 nego su se držali dijagnoze koju su postavili”, istaknuo je Capak.

Čeka se još rezultata testova

“Uzeto je 37 briseva jučer od svih kontakata koji su se uspjeli identificirati i od njih je 22 pozitivno, tri su brisa bila ‘plus-minus’, što znači da se testovi moraju ponoviti njihovi rezultati će biti poznati kasno večeras”, objasnio je.

Sutra će se od strane epidemiologa na Braču uzeti brisevi od ljudi koji su bili u kontaktu s novim identificiranim pozitivnim kontaktima pacijenta.

Za pomoć epidemiologa koja je poslana u Split kaže kako se radi o pomoći kolegama.

“Mi u Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo smo osjetili da bi možda trebalo kolegama pomoći iz razloga što imaju žarišta na više mjesta i iako imaju više epidemiologa nego što imamo mi, ipak smo im poslali dvije naše kolegice i jednog inžinjera da im pomognu u provođenju svih epidemioloških mjera i u sastancima s Kriznim stožerom”, naveo je Capak.

Karantena na Braču?

Za karantenu kaže kako se ona postavlja kako bi se pomoglo identificiranju svih pozitivnih osoba i da se bolest ne širi dalje.

“Važno je reći da su odmah kad je liječnica obiteljske medicine identificirala da bi se moglo raditi o pozitivnoj osobi, a to je susjeda od nultog pacijenta, odmah su izašli na teren epidemiolozi i uzeli briseve. Tako i sada, za sve nove koji su danas pozitivni. Ono što je najvažnije jest da se brzo reagira i da se što prije nađu svi pozitivni i svi njihovi kontakti”, kazao je Capak.

“Mi smo predložili zatvaranje prometa i vraćanje na mjere prije 27. travnja, dakle, zabrana prometa između pojedinih mjesta i odlazaka na kopno. To je samo jedan korak do karantene i ukoliko broj zaraženih naraste ili utvrdimo da ne možemo otkriti izvor ili neke od zaraženih, u tom slučaju bilo bi dobro da se propiše karantena”, istaknuo je i dodao da će biti trajno u kontaktu s epidemiolozima i stožerom.

Otvaranje trgovačkih centara

Za relaksiranje mjera i otvaranje trgovačkih centara kaže kako su propisali mjere i broj ljudi koji mogu ući u takav centar i “novo normalno”.

“Propisali smo da to može biti 10 ljudi na 100 četvornih metara prostora u dućanima. Ovo je povratak rada, ali na ‘novo normalno’. Neće biti više kao prije, da se stvaraju gužve, tražili smo da se maknu klupe gdje se ljudi odmaraju kako se ne bi okupljali”, kazao je i dodao da će ljudi doći u trgovački centar, obaviti što ima i otići. Broj ulazaka bit će nadziran.

Za neradnu nedjelju kaže kako se nije više raspravljalo o tome:

“Ispitali smo, tražili podatke o tome na koji dan se najviše prodaje i dobili podatke da je rekordna prodaja petkom. Pretpostavljamo da je to onda petak, ovaj prošli vikend smo imali u petak praznik pa se nadamo da će dalje biti sve pod kontrolom, bez velikih gužvi. Uvijek postoji opcija da se vratimo na staro”, kazao je i zaključio da nedjelja ostaje do daljnjega neradna.