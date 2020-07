CAPAK O ZAHTJEVIMA ZA SVOJU SMJENU I SLUČAJU HREBAK: ‘Postoji puno osoba koje su izašla iz samoizolacije sa ili bez testa’

Krunoslav Capak je izjavio kako u slučaju izlaska iz samoizolacije Darija Hrebaka nije ‘počinjena nikakva medicinska, stručna ili epidemiološka greška’

Na današnjoj konferenciji za medije Nacionalnog stožera civilne zaštite na kojoj je priopćeno kako je u protekla 24 sata zabilježena 71 novozaražena i jedna preminula osoba, ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, Krunoslav Capak, ponovno je morao odgovoriti na pitanje novinara o svojoj smjeni.

Politiziranje Stožera

Naime, saborska oporba traži njegovu smjenu jer je netom prije konstituirajuće sjednice Sabora potpisao mišljenje zastupniku iz redova vladajuće HDZ-ove koalicije Dariju Hrebaku, da ne mora biti u samoizolaciji jer mu je test na koronavirus pokazao da je negativan. Time je HDZ dobio 76. ruku koja mu je bila potrebna za izglasavanje predviđenih odluka. Oporbene stranke smatraju da se u ovom slučaju radi o politizaciji Nacionalnog stožera civilne zaštite.

“Postoji puno osoba koje su izašla iz samoizolacije sa ili bez testa. Djeca koja su bila u samoizolaciji su pisala maturu pod jasnim epidemiološkim mjerama, kao i djeca iz BiH koja su došla u vrijeme kada su granice bile zatvoren, pa su i ona pisala maturu jer su željela nastaviti obrazovanje u Hrvatskoj. Podsjećam da sam početkom svibnja na jedno direktno pitanje na presici o izborima i osobama u samoizolaciju, odgovorio da su ljudi u samoizolaciji zdravi i da bi im trebalo omogućiti da glasaju. Ja nikada nisam rekao da bi trebali doći na izborno mjesto. Petog srpnja su su osobe u samoizolaciji mogle glasati na kućnom pragu, a Ustavni sud je dva dana ranije to omogućio i zaraženim osobama pod posebnim epidemiološkim okvirom. Ne mislim da je u ovom slučaju počinjena nikakva medicinska, stručna ili epidemiološka greška. Hrebak je prije samoizolacije zatražio test na vlastiti trošak, koji je bio negativan. Tražio je mišljenje što to znači, ja sam napisao da je on nezarazan kroz 36 do 48 sati”, rekao je Capak i dodao da mora napisati epidemiološko mišljenje ako ga pacijent to zatraži.

Crno-bijele situacije

Istaknuo je da u tom mišljenju stoje činjenice koje trenutno nitko ne može pobiti, jer je sve utvrđeno dosadašnjim znanstvenim istraživanjima. Govorio je i o situacijama u medicini koje nisu crno-bijele i donošenju odluka na osnovi onoga što liječnici u pojedinom trenutku znaju.

