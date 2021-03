CAPAK O SMRTI 12-GODIŠNJE DJEVOJČICE: ‘Nepotrebno se diže medijska prašina. Činjenica je da je među dijagnozama i Covid’

Krunoslav Capak o smrti 12-godišnje djevojčice: ‘Činjenica je da se radi o djetetu i da je među dijagnozama koje je napisala bolnica u Splitu i respiratorna bolest koju je uzrokovao Covid’

Na današnjoj konferenciji za novinare Nacionalnog stožera civilne zaštite, ravnatelj HZJZ-a Krunoslav Capak osvrnuo se na slučaj smrti 12-godišnje djevojčice, nakon što je majka preminule djevojčice za RTL ispričala da njezino dijete uopće nije umrlo od koronavirusa kako se tvrdilo na konferenciji Stožera, već od srčanog aresta te je zatražila ispriku.

“Na presici 17. ožujka je izviješteno o smrti 12-godišnje djevojčice i oko toga se nepotrebno diže medijska prašina. Činjenica je da mi taj izvještaj primamo direktno od bolnica i ne stignemo prije presice točno provjeriti. Ja sam to tada jasno i rekao, rekao sam da nemamo detalje. Ako mi dobijemo od bolnice da je osoba umrla od Covida, mi to kažemo na presici. Onda možemo provjeriti je li informacija točna. Činjenica je da se radi o djetetu i da je među dijagnozama koje je napisala bolnica u Splitu i respiratorna bolest koju je uzrokovao Covid. Dakle, to je činjenica o tom slučaju”, rekao je Capak.

