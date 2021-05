CAPAK O PROBNIM OKUPLJANJIMA: ‘Očekujemo dobre rezultate. U lipanj bi mogli ući u opuštenijoj atmosferi’

Capak je izvijestio kako je gotovo 900.000 ljudi u Hrvatskoj cijepljeno makar s jednom dozom

Ravnatelj HZJZ-a Krunoslav Capak izjavio je u ponedjeljak kako se intenzivno razgovara o probnim kontroliranim događajima s više posjetitelja koji će se održati ovoga tjedna, te izrazio uvjerenje da će takvi pilot projekti proći dobro i da neće biti novooboljelih.

“O tome se u ovom trenutku intenzivno razgovara. Dobili ste jučer informacije iz catering industrije i industrije vjenčanja o tome. To će biti proba, zapravo projekt u kojem ćemo na dva mjesta okupiti dvije različite populacije ljudi”, rekao je Capak na konferenciji za novinare u sklopu projekta “Živjeti zdravo”.

PCR testovi nakon sedam dana

Na jednom mjestu će biti 80 osoba, na drugom 120. Okupit će ljude koji su se cijepili, koji imaju potvrdu o preboljenju ili one koji će se neposredno prije samog događaja testirati. Nakon sedam dana napravit će PCR testovi kako bi se vidjelo je li bilo širenja bolesti.

“Mi to ne očekujemo, i u svijetu su neke od takvih aktivnosti provedene. Neki su radili i PCR testove nakon takvih događaja pa su dobili dobre rezultate, nije bilo novooboljelih. Nadamo se da će to sve skupa dobro proći i da ćemo u lipanj ući u opuštenijoj atmosferi”, kaže Capak.

S obzirom na to da se radi o pilot projektu, organizatori moraju točno znati tko im dolazi i moraju imati sve dokumente koji su potrebni za epidemiološko praćenje, pojasnio je.

Gotovo 900.000 ljudi cijepljeno makar s jednom dozom

Capak je izvijestio kako je gotovo 900.000 ljudi u Hrvatskoj cijepljeno makar s jednom dozom, od čega ih je 7,5 posto primilo dvije doze. Aplicirano je više od 1,1 milijuna doza cjepiva.

“Očekujemo da ćemo do kraja lipnja potrošiti sve količine cjepiva koje će nam doći i to će vjerojatno biti više od 55 posto odraslog stanovništva Hrvatske. To će nam omogućiti da mirnije uđemo u ljeto i da nam turistička sezona i ove godine bude uspješna”, ističe Capak. Dodao je kako je današnji broj novozaraženih osoba najniži nakon dugo vremena te da smo u silaznom kraku krivulje trećeg vala epidemije.

“Brojke su sve manje i manje i mi smo radi toga sretni i zadovoljni, ali virus je još uvijek ovdje i moramo biti odgovorni. Upozoravamo ljude da se i dalje trebaju držati epidemioloških mjera da nam se ne bi situacija pogoršala”, poručio je.

Danas je u Hrvatsku stiglo 175.000 doza Pfizera, u srijedu ili u četvrtak stiže 6000 Johnsona&Johnsona, 32.000 Moderne u četvrtak, a količine AstraZenece još ne znaju, ali također dolazi ovaj tjedan.

Što se tiče rekorda po broju cijepljenih u jednome danu, izrazio je uvjerenje kako broj od 53.000 cijepljenih neće ostati rekordom i poručio kako je cijepljenje izlaz iz epidemije jer će se postizanjem tzv. kolektivnog imuniteta bolest prestati širiti ovim tempom.

