CAPAK O POPUŠTANJU MJERA: ‘Produženi scenarij je proljeće 2021. Turizam u Hrvatskoj više neće izgledati isto’

O pitanju popuštanja mjera koje su donesene zbog sprječavanje širenja zaraze koronavrusom priča se otkada su one nastupile. Budući da mjere traju već mjesec dana, a uskoro se i bliži turistička sezona kojoj nitko ne predviđa uspjeh, postavlja se pitanje kada će mjere popustiti barem kada je u pitanju turizam. Na to pitanje je na RTL-u odgovorio epidemiolog te ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Krunoslav Capak.

“Mi smo rekli već nekoliko puta da postoje neki epidemiološki kriteriji. Kada? Da imamo pet do sedam dana pad oboljelih što u ovom trenutku nemamo. Imamo nekoliko Domova u kojima je više ljudi oboljelo, što nam onda povećava broj oboljelih. Zbog toga ćemo još morati pričekati i analizirati situaciju (…) Premijer je jučer jasno rekao, da će resorna ministarstva dobiti zadatak da pripreme popis mjera koje im smetaju za reaktivaciju gospodarstva i aktivnosti. To će biti vjerojatno do sutra, na razini Vlade će se odlučiti koje su to mjere a onda ćemo mi epidemiolozi staviti to u epidemiološke okvire”, kazao je Capak za RTL.

Hoteli će raditi pod posebnim uvjetima, a socijalna distanca vrijedit će i na plaži

Capak je i komentirao informaciju da će Česi u Hrvatsku na ljetovanje dolaziti posebnim letovima pa je rekao da je to moguće jer se tijekom ljeta intenzitet prijenosa smanjuje. Naveo je da ako ta situacija bude mirna da će se razmotriti dolazak turista te da to ovisi i o situaciji u njihovim državama. Ipak, prema riječima šefa Zavoda, turizam će se promijeniti.

“Turizam više neće izgledati kao do sada. Hoteli će dobiti posebne uvjete kojih će se morati držati. Na plaži se će se isto trebati držati socijalna distanca (…) Manje je vjerojatno da će socijalna distanca potrajati još nekoliko godina. Osobno ne vjerujem u to. Produženi scenarij je proljeće 2021. kada će se sigurno steći imunitet “, kaže Capak.

Na pitanje novinarke RTL-a o mailovima iz Doma za starije u Splitu koji su iscurili u javnost Capak je odgovorio da nije upućen uz situaciju i da su izvještaji inspekcijskih službi pri kraju. Po Capakovim riječima, oni bi trebali biti gotovi do sredine idućeg tjedna. Spomenuo je da su prilično bili bez opreme, ali da je bilo dovoljno za razmjenjivanje. Dodao je da opreme ima i da će je biti za nadolazeće razdoblje.

