CAPAK O NOVIM MJERAMA I ‘INVENTIVNIM DOGAĐAJIMA’: ‘Mladi se sele na druga mjesta, nije dobro… Odlazi se i na svadbe u Hercegovinu’

Jako je važno da, kad sezona završi, pri povratku na kontinent mladi koji su bili u rizičnim situacijama izbjegavaju kontakte sa starijima, rekao je Capak

Nacionalni stožer danas je na presici objavio kako je 265 novih slučajeva zaraze koronavirusom te je jedna osoba preminula. Najveći je to broj novozaraženih od početka epidemije.

Krunoslav Capak je kazao kako u nekoliko županija imamo velike brojke – Splitsko-dalmatinskoj, Gradu Zagrebu i Šibensko-kninskoj županiji.

“S milijun ljudi i otvorenim aktivnostima su ove povećane brojke zadnjih dana bile očekivane. Jako je važno da, kad sezona završi, pri povratku na kontinent mladi koji su bili u rizičnim situacijama izbjegavaju kontakte sa starijima i općenito da se bolest ne prenosi dalje. S noćnim klubovima smo prije tjedan dana uveli nekoliko mjera s kojima mislimo da smo riješili situaciju”, rekao je Capak.

Svadbe u Hercegovini

Govorio je i o “inventivnim događajima”. “Ima i inventivnih događaja na terenu, da se mladi sele u kafiće, restorane koji rade duže i na neka druga mjesta, što nije dobro. Mi smo ovime što smo ograničili rad htjeli smanjiti ono što su inspekcije najavljivale, da su svi do ponoći okej, a nakon ponoći zbog opuštanja i opuštajućih tvari se događaju situacije u kojima se korona lakše prenosi pa apeliramo na sve da se to izbjegava jer nam to povećava ovu brojku”, kazao je Capak.

Neki, kazao je, odlaze i na svadbu u Hercegovinu. “Ima inventivnih događaja u smislu odlaska na svadbu u Hercegovinu, gdje su vjenčanja jeftinija u velikim salonima, što treba izbjegavati. Sljedećih dana ćemo okupiti predstavnike lokalnih stožera i s njima dogovoriti aktivnosti”, rekao je Capak. Najavio je kako će lokalni stožeri donositi lokalne mjere za određe objekte ili smanjivanja okupljanja.

