CAPAK: ‘Oko 7.000 cijepljenih neće moći 21. dan dobiti cjepivo, stiže sa zakašnjenjem’; Govorio je i o popuštanju mjera

Ravnatelj HZJZ-a Krunoslav Capak komentirao je za N1 popuštanje mjera, situaciju s epidemijom, nezadovoljne ugostitelje te zastoj s isporukom cjepiva protiv koronavirusa. Capak je kazao da će svi ljudi koji su primili prvu dozu cjepiva primiti i drugu.

“Svi koji su primili prvu dozu primit će i drugu s jednim malom zakašnjenjem jer smo dobili manju isporuku cjepiva radi čega oko 7000 ljudi neće moći 21. dan dobiti cjepivo, ali će dobiti u tijeku sljedećeg tjedna. Bit će dovoljno 28 dana”, rekao je Capak za N1.

O učinkovitosti cjepiva AstraZenece za osobe starije od 65

“Ne čudi me inspekcija u tvornici AstraZenece. Zbog ustezanja ugovorenih količina cjepiva EU je najavila da će poduzeti sve mjere u njenoj ingerenciji, a to uključuje i inspekciju u pogonima i kontrolu izvoza cjepiva na granicama EU prema trećim zemljama. Nimalo me ne čudi da je EU pokrenula te mehanizme”, veli Capak.

Kada su u pitanju navodi da se osobe starije od 65 godina ne bi trebale cijepiti cjepivom AstraZenece, Capak naglašava da je bitno pričekati barem 24 sata da bi se znali svi detalji, no ne isključuje mogućnost pritiska.

“Ne bih niti tu mogućnost isključio, ali o tome je već bilo špekulacija – hoće li cjepivo biti učinkovito za starije od 65 godina”, naveo je.

Teško moguće da će se milijun ljudi procijepiti do proljeća

Premda se prije najavljivalo da bi se oko milijun osoba moglo procijepiti do kraja ožujka, epidemiolog ističe da to možda neće biti moguće.

“S ovim količinama to je teško za vjerovati. Ne znamo koliko će biti isporučeno u trećem mjesecu jer sve farmaceutske tvrtke s kojima smo sklopili ugovor još uvijek nisu objavili količine koje će nam doći. Ali, mi smo spremni za cijepljenje i za potrošnju svih doza koje nam dođu. Za sada znamo samo u drugom mjesecu što će se dogoditi, ma da ni to nije sigurno jer se iz tjedna u tjedan informacije o količinama mijenjaju”, izjavio je Capak.

O popuštanju mjera: ‘Epidemiološka slika nam nije dobra’

Capak se osvrnuo i na popuštanje mjera.

“Što se tiče popuštanja mjera, moramo imati u vidu situaciju da se nalazimo u okruženju zemalja koje pojačavaju mjere. Još uvijek traje zima, još uvijek su ljudi pretjerano u zatvorenim prostorima. Još uvijek nemamo dobru epidemiološku sliku”, rekao je Krunoslav Capak za N1.

