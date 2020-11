CAPAK OTKRIO KOLIKE ĆE BITI KAZNE ZA ONE KOJI NE NOSE MASKE: Ako ste mislili da će to biti par stotina kuna, gadno se pogriješili

‘Projekcije brojki nemamo, ali računamo da će se trend preokrenuti’, kazao je Capak odgovarajući na pitanje do kada bi strože epidemiološke mjere mogle biti na snazi

Ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo (HZJZ) Krunoslav Capak, sudjelujući na dvodnevnom zdravstvenom kongresu Futur Z koji se održava u Zagrebu, izjavio je da će današnji broj novozaraženih biti nešto manji od 4 tisuće. Osvrnuo se i na kažnjavanje prekršitelja epidemioloških mjera, poput onih koji ne budu nosili zaštitne maske. Rekao je da će kazne za prekršitelje biti između 100 i 200 eura, javlja HRT.

Govorio je i o novim epidemiološkim mjerama koje su danas stupile na snagu.

“Kada smo uveli one mjere prije nešto više od 10 dana, počela nam se krivulja izravnavati, imali smo jedan blagi uspon krivulje i mislili smo da je to vrh. Međutim prošloga tjedna brojka nam je opet počela naglo rasti, što je rezultiralo time da se išlo u dodatne mjere. Projekcije brojki nemamo, ali računamo da će se trend preokrenuti”, kazao je Capak odgovarajući na pitanje do kada bi strože epidemiološke mjere mogle biti na snazi.

Nije želio nagađati koja će to biti brojka, ali očekuje silazni trend.

“Onda je to već povoljni trend i može se razgovarati o nekom popuštanju”, dodao je.

