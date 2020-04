CAPAK O DALJNJIM KORACIMA: ‘Svaki dan razmatramo situaciju, apeliram da je virus još tu’; Otkrio zašto maske nisu obavezne

Kada je riječ o preporukama za iduće faze, Capak najavljuje da su nacrti napravljeni te da bi sutra trebali biti doneseni

S današnjim danom krenula je prva faza popuštanja mjera u Hrvatskoj pa je tako u Zagrebu uspostavljen gradski i prigradski prijevoz. Na cestama je 130 autobusa te je u prometu linija 111, dok se na području tramvajskih linija promet obnavlja sa 60 autobusa. Ono što se putnicima preporučuje jest korištenje maski, rukavica te dezinfekcijskih sredstava. Puni autobusi neće se zaustavljati na stajalištima.

“Kontrola će pratiti koliko je osoba u vozilu i ako se popuni, autobus neće stati na sljedećoj stanici. No kako je danas prvi dan, službe prate stanje na terenu pa će se po potrebi disponirati određeni broj dodatnih autobusa. Na snazi je poseban, ljetni vozni red s ograničenim brojem vozila, i treba uzeti u obzir da to nije masovni prijevoz nego prijevoz za na posao i s posla kako bi se putnici što manje kretali”, komentirala je u emisiji “U mreži Prvog” Hrvatskog radija Ljuba Romčević – Žgela, predsjednica uprave ZET-a.

Capak: ‘Apeliramo na građane koji ne rade da ne koriste javni prijevoz nakon 9 sati’

“Nismo odvajali u koje se vrijeme tko može voziti, ali apeliramo na građane koji ne rade, da ne idu obavljati svoje obveze kada ljudi idu na posao, iza 9 sati recimo, ljudi koji moraju nešto obaviti, neka naprave to tada”, naglasio je ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Krunoslav Capak za Hrvatski radio, ravnatelj HZJZ-a. Capak dodaje da se u ovom trenutku ne razmišlja o interžupanijskom prijevozu.

Na Stožeru je da osigura provedbu i nadzor javnog prijevoza, ali i to pridržavaju li se trgovci i obrtnici epidemioloških uputa. Do sada su imali od 1500 do 2000 nazora dnevno, no sada je otvoren i veći broj objekata što će obilazak učiniti težim.

“Postupat ćemo po pozivima, sve više građana prijavljuje probleme, malformacije, nepoštivanje mjera pa Stožer reagira. Vjerujem da ćemo ovaj prvi tjedan ići više u savjetodavnom smjeru, objašnjavati i voditi pravne subjekte da naprave sve što je potrebno kako bismo dalje mogli funkcionirati. Mjere su tu kako bismo štitili i kako bismo mogli živjeti na prihvatljiv način u doba virusa”, kazao je Damir Trut, ravnatelj Civilne zaštite.

‘Pri odijevanju odjevnih predmeta preko glave može doći do zaraze’

Odgovarajući na pitanje jesu li mogući problemi u trgovini odjećom, Capak objašnjava da je pri odijevanju odjeće preko glave moguć prijenos zaraze. Međutim, o tome se tek teoretski govori jer nigdje nije opisano da se ljudi mogu zaraziti preko tekstila.

“Nema posebnih ispitivanja koliko virus može preživjeti na predmetima. Možemo govoriti o tome da nakon nekog vremena – od 48 do 72 sata na bilo kojem materijalu se nalazio – virus će uginuti, pa su naše preporuke na to i bazirane. Međutim, apeliram, ako netko ima neku inovativnu ideju oko toga, može nam se obratiti”, kazao je Capak u emisiji Hrvatskog radija.

Zašto su maske preporuka, a ne obaveza?

Što se tiče maski i toga što su one preporučene, ali ne i obavezne, ravnatelj HZJZ-a kaže da obaveza nošenja maski postoji na nekim mjestima kao što je primjerice zdravstveni sustav.

“Mislimo da bi bilo prestrogo propisati da svatko ima masku, onda bi neki poslodavci ili voditelji objekata smatrali da netko tko nema masku ne bi smio biti tamo. U našoj kulturi nema tog običaja nošenja maske kao što je u drugim kulturama i smatramo da bi uvođenje obveze bilo prestrogo. No, snažno preporučujemo da se u zatvorenim prostorima gdje boravi više ljudi nose maske”, kazao je Krunoslav Capak.

Trut je rekao da će prilagođavanje mjera današnjem stanju pokazati kako dalje te da će se vidjeti što je bitno i kako se treba raditi. Ako se mjere ne pokažu dobrima, objašnjava on, one mogu ići i unazad. Sve ovisi o kretanju epidemije i hoće li ona padati ili se dizati. Trut je istaknuo da ljudi često odjeću kupuju online bez isprobavanja pa navodi da bi se tako jedno vrijeme moglo kupovati i u našim dućanima.

Izgledna druga faza popuštanja mjera

Kada je riječ o preporukama za iduće faze, Capak najavljuje da su nacrti napravljeni te da bi sutra trebali biti doneseni. U utorak bi trebali osvanuti na internetskoj stranici. Ravnatelj HZJZ-a smatra da je u ovom trenutku izvjesno da će doći do druge faze jer Hrvatska ima povoljnu epidemiološku situaciju. Ipak, apelira da je virus tu i da se trebamo držati propisanih mjera. Naveo je da će svaki dan razmatrati situaciju i davati prijedloge sukladno situaciji.

“Duboko se nadam da nakon popuštanja nećemo imati većih problema, većina građana je naučila kako se nositi s epidemijom, kako provoditi mjere i držati socijalnu distancu, vjerujem da će se i dalje držati svega”, kazao je Trut.

