CAPAK O AUSTRIJI: ‘Opet će sezona skijanja, pa će zvati ljude da dođu. Mi ćemo tada imati situaciju da propišemo mjere’

‘Opća intencija i povjerenstva i ljudi s kojima smo razgovarali je da bi djeca trebala krenuti u školu pa će se onda, ukoliko bude potrebe, mjere korigirati tijekom vremena’

Danas, nakon što je Hrvatske zabilježila pad broja novozaraženih koronavirusom na dvoznamenkasti, ravnatelj HZJZ-a Krunoslav Capak govorio je za RTL o početku nove školske godine. Podsjetio je da postoji interdisciplinarno povjerenstvo pri Ministarstvu obrazovanja, u kojem su i ljudi iz HZJZ-a, koji će vrlo detaljno propisati mjere za početak školske godine.

“Iako ja moram reći da zapravo ne kasnimo jer smo propisali mjere za nastavak nakon karantene, tako da tu neće biti nekih velikih promjena jer ništa se bitno nije promijenilo. Opće je mišljenje sudionika da bi djeca trebala ići u školu, to ovisi o brojnim infratrukturnim, kadrovskim i drugim uvjetima. U Zagrebu je bio i potres pa neke škole imaju i probleme s učionicama. Čitav je tu niz stvari, ali opća intencija i povjerenstva i ljudi s kojima smo razgovarali je da bi djeca trebala krenuti u školu pa će se onda, ukoliko bude potrebno, mjere korigirati tijekom vremena. Naravno da treba imati rezervnu varijantu, ako netko oboli i ide u samoizolaciju da može onda pratiti e-nastavu, ili da bude video nastava, moramo biti spremni za sve scenarije koji se eventualno mogu dogoditi”, rekao je Capak.

Hoće li maske biti obvezne?

Pitanje je i hoće li djeca u školama morati nositi maske i, ako će one biti obvezne, tko će snositi taj trošak. “Tko će kupiti maske, o tome ne mogu diskutirati. Moram reći da, sasvim sigurno, manja djeca i ona od prvog do četvrtog razreda neće nositi maske jer to nije primjereno njihovoj dobi i njihov kontakt će ionako biti blizak, imali maske ili ne. Za ostale treba prodiskutirati, vidjeti iskustva drugih zemalja. Vidjet ćemo. Pažljivo se prati literatura, a i WHO je na tom području najavio neke novosti. Mi to pažljivo pratimo”, rekao je Capak za RTL.

Kako se bliži jesen spominju se i moguće nove mjere, hoćemo li ih uskoro dobiti?

“Mislim da su naše mjere dobre. Ukoliko se najesen pokaže da ćemo negdje imati izbor zaraze ili se nešto negdje događa, onda možda nešto korigiramo, ali u ovom trenutku ne razmišljamo o tome. Ograničenje ljudi na svadbama, postoji ta mogućnost, razgovarali smo o tome nekoliko puta. Ta mjera uvijek stoji na stolu i može se posegnuti za njom. Mi mislimo, za sada, da bi trebalo ostati ovako kako je, da se sva okupljanja iznad 100 osoba prijavljuju Stožeru i organiziraju se inspekcije, posjete i korekcija. Kako će to u budućnosti izgledati, teško mi je procijeniti jer se već sutra može dogoditi da s nekog vjenčanja imamo veliki izbor zaraze. U ovom trenutku to nije tako”, rekao je.

Austrija je svoje sunarodnjake pozvala da se vrate kući iz Hrvatske, navodno bi slično mogla napraviti i Slovenija.

“Razgovaramo intenzivno s Austrijancima i sa Slovencima. Ja sam jučer razgovarao s kolegom iz Ljubljane, njegov je stav da su oni pred više mjeseci donijeli kriterije, na crvenu listu ide zemlja ako ima više od 40 oboljelih na 100.000 u 14 dana. Hrvatska je od toga daleko. Njima je problem uzvoz zaraženih, mladi ljudi koji su bili u raznim noćnim klubovima na našoj obali i vratili se poztivini. Podsjetio bih da smo na početku epidemije mi imali veliki uvoz iz skijališta u Austriji i Italiji i podsjećam da ljeto brzo prolazi i skijanje će opet pa će oni zvati ljude da dođu, a mi ćemo imati situaciju da propišemo mjere. Ništa nije nemoguće, sve se može promijeniti. Intenzivno sudjelujemo, dajemo podatke, mislimo da naša situacija nije loša i da smo sigurna zemlja”, kazao je Capak.

Komentirao je i ostavku šefa bračkog Stožera.

“Mogu razumjeti da su ljudi koji se bore protiv korone pod velikim pritiskom i stresom, to mi u Nacionalnom stožeru najboje znamo. Svakome se može dogoditi da se s nečime ne slaže i da pukne zbog prevelikog stresa. Ono što mi se u ovom slučaju ne čini fer i korektno je da nije bilo ništa komunicrano prema Nacionalnom stožeru, da se brački s nečim ne slaže. Mogli smo to onda prodiskutirati i vidjeti zašto. Ovako ne znamo. Nego je rekao da je izgubio povjerenje u Nacionalni stožer, što mi se čini paušalnom i pregeneralnom ocjenom”, rekao je Capak.

