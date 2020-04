CAPAK NAJAVIO STROŽE MJERE: ‘Na još jednom katu Doma u Splitu štićenici imaju temperaturu. Glavni cilj je izbjeći crne scenarije!’

Više puta smo naglasili da je kritično sljedećih nekoliko tjedana i ako uspijemo smanjiti kontakte, taj “bazen”, pa ako ćemo imati duže vrijeme ravnu krivulju ili njen pad, razmatrat ćemo o blažim mjerama. Ali, govoriti kad će sve završiti se ne može, izjavio je Capak

Ravnatelj Zavoda za javno zdravstvo Krunoslav Capak za RTL Direkt komentirao je situaciju u Domu za starije i nemoćne u Splitu no na pitanje kako je uopće moguće da u jeku epidemije štićenici 10-ak dana imaju temperaturu, a da nitko to ne prijavi epidemiolozima nije mogao odgovoriti.

Štićenici s temperaturom na još jednom katu

“Ne znam odgovoriti na to pitanje, to je još uvijek predmet istraživanja i ispitivanja epidemiologa na terenu, da li je to stvarno bila neka temperatura prije deset dana. To će se ustanoviti epidemiološkim intervjuom i dati ocjena.

Prva informacija je bila da je samo jedan kat u opasnosti i da njih oko 20 ima temperaturu, ali postoje i na još jednom katu štićenici s temperaturom, uzet im je bris i napravljena je dijagnostika pa ćemo nakon nje znati više, nadamo se da su negativni“, istaknuo je.

Istaknuo je kako nije na epidemiolozima da sude, nego da što preciznije odrede stvarno stanje, a na drugima je da donose sudove.

U prvom timu četvoro zaraženih

Opisao je kako u timu osoblja koje je završilo smjenu u nedjelju, ima četvero pozitivnih, a nitko u timu koji je preuzeo smjenu za sada nema simptome. Odgovorio je i na nagađanja kako se već ranije zvalo službu.

“U ovom trenutku je jako teško provjeriti da se zvalo epidemiologe te da su oni rekli da je temperatura blaga pa neka se prati i kasnije nazove, no nitko nije zvao”, rekao je Capak.

Nove mjere za domove

Govoreći o tome što se može učiniti kako bi se izbjegli crni scenariji iz Italije, ali i Španjolske i Francuske u kojima je epidemija odnijela mnogo života starijih osoba, najavio je nove mjere.

“Kao što znate, prije desetak dana napravili smo nove upute za starije osobe u Domovima. Osjetili smo potrebu pojačati neke mjere i sad već razmatramo još strože mjere. Predložit ćemo načine kako će se provoditi”, ističe Capak.

Što šire testiranje

Testiranje u Domovima će biti raširenije, ali i testiranje u cijelosti, što ispočetka nije bio slučaj.

“Propisat ćemo stroga pravila, koja smo imali i prije kroz kontrolu onih koji su bili u Domovima. Ali, još ćemo propisati tko će se testirati, no bit će ih više”, naglasio je Capak i negirao da je Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) preporučila više testiranja:

“Ne bih se složio da WHO traži više testiranja. Istina jest da smo prije testirali samo teške slučajeve, a potom smo to promijenili. Testiramo puno šire, zdravstvene djelatnike na povratku na posao nakon samoizolacije. Radili smo i kontakte onih koji su imali puno sekundarnih kontakata, kako se oni ne bi brinuli. I čitav niz kontakata, gdje je bilo potrebno. To su naši kriteriji i širimo ih. Svakako, povećali smo broj testova, oko 600-700 dnevno ih provodimo.”

Teško je prognozirati kad će cijela ova kriza završiti.

“Više puta smo naglasili da je kritično sljedećih nekoliko tjedana i ako uspijemo smanjiti kontakte, taj “bazen”, pa ako ćemo imati duže vrijeme ravnu krivulju ili njen pad, razmatrat ćemo o blažim mjerama. Ali, govoriti kad će sve završiti se ne može”, izjavio je Capak i osvrnuo se kraju na sami Uskrs i to koliko je opasna činjenica da ga Hrvati žele prisnije proslaviti no što bi sad bilo preporučljivo:

“Nije vrijeme za putovanja i dolaske u Hrvatsku, time štitimo sebe i svoje drage. Važno je ostati u domovima, u krugu najuže obitelji, s kojom živimo. Neka na taj način provedemo Uskrs.”

