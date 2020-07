CAPAK: ‘Maske ne trebaju biti obavezne na otvorenom, osim ako nema više ljudi u blizini’

‘Serološki testovi pokazuju da je puno više ljudi došlo u kontakt s koronavirusom, ali to nije samo kod nas. Kod nekih je to i više nego što je kod nas’, rekao je Capak

Od danas zaštitne su maske obavezne, osim u javnom prijevozu, i u trgovinama te prilikom posjetama bolnicama.

Ravnatelj HZJZ-a Krunoslav Capak kaže kako nema misla da maske postanu obavezne i na otvorenom prostoru. “Na otvorenom to nema puno smisla, osim ako nema više ljudi u blizini, puno je opasniji zatvoreni prostor”, kazao je za Novu TV.

Upitan da komentira upute Stožer na početku epidemije, kada su govorili da maske nisu potrebne svima, Capak je odgovorio: “U međuvremenu smo puno toga komunicirali, kako su išla nova saznanja o tome tako smo mi i komunicirali. Sada smo donijeli nove mjere. Maske su obavezne u trgovinama, moraju ih nositi konobari i kuhari, odnosno oni koji rade u ugostiteljskim objektima.

Postoje više tipova maski. Imamo platnene maske, kirurške maske…pamučne maske sprječavaju širenje kapljica, respiratornih, kojima se prenose respiratorne infekcije, pa tako i koronavirus. One smanjuju tu mogućnost prijenosa bolesti.”

‘Ne testiramo premalo, nemoguće je pohvatati sve’

“Ne bih rekao da testiramo premalo. Serološki testovi pokazuju da je puno više ljudi došlo u kontakt s koronavirusom, ali to nije samo kod nas. Kod nekih je to i više nego što je kod nas. Naprosto je nemoguće pohvatati sve. Vi bi trebali čitavu populaciju testirati. To se mijenja, to je dinamična situacija”, rekao je Capak.

Otkrio je i što epidemiolozima najviše stvara probleme.

“To su masovna okupljanja građana gdje je onda teško pohvatati sve kontakte. Događa se da ljudi ne žele dati sve svoje kontakte, ali epidemiolozi su u tome uporni. Uvijek se dozna tko je bio u kontaktu, a tko nije”, zaključio je Capak.